衛福部正式聲明來了！石崇良：少子女化對策辦公室非實體單位

針對少子女化對策辦公室是否成立的爭議，衛福部發布說明指出，2017年起確實以任務編組方式成立「少子女化對策辦公室」，但並非實體辦公室，而是採任務導向的政策協調平台。

衛福部長石崇良7日於立法院質詢時坦承「確實沒有成立少子女化對策辦公室」。（圖／衛福部）

衛福部長石崇良7日於立法院質詢時坦承「確實沒有成立少子女化對策辦公室」，與行政院發言人李慧芝先前聲稱2017年已成立的說詞出現矛盾。民眾黨立委黃國昌質疑，為何同一個政府單位的說詞會上下不一致，並稱石崇良「公開打臉行政院說謊」。

衛福部對此發布說明文字及石崇良錄製的影片澄清。衛福部表示，2017年起為因應少子女化趨勢，召集相關司署研擬因應對策，基於政策推動及對外溝通協調需要，以「少子女化辦公室」作為任務編組名稱。該機制屬於跨司署協作的政策運作模式，並未設有正式辦公地點或員額編制，各項工作仍由既有司署依權責分工推動，透過定期協調與政策整合方式運作。

衛福部指出，自2018年起，少子女化對策已納入中央整體政策規劃架構，在行政院統籌下由相關部會共同推動執行。衛福部持續配合推動相關措施，逐年擴大公共教保量能、育兒津貼及友善職場等政策作為，包括提升公共化教保班數、擴大育兒津貼適用範圍等，以改善家庭照護環境與減輕育兒負擔。

衛福部指出，自2018年起，少子女化對策已納入中央整體政策規劃架構，在行政院統籌下由相關部會共同推動執行。（圖／報系資料照）

衛福部說明，少子女化對策涉及社會、經濟、就業、教保及家庭福祉等多面向議題，需透過跨部會協作方式整合推動。自2018年起，行政院提升少子女化議題的政策層級，透過跨部會共同協作，發布並執行少子女化對策計畫，涵蓋教保服務、友善職場、育兒支持及相關配套措施，以回應家庭於不同成長階段的需求。

衛福部表示，行政院已核定於2026年推出新一期「少子女化對策計畫2.0」，進一步聚焦生育家庭各項需求與問題，持續降低國人生育與育兒成本，營造更為友善的生育環境。衛福部將持續配合行政院政策方向，與相關部會密切合作，推動托育支持、補助措施及友善職場等政策落實。

衛福部同時呼籲，應投入更多資源改變低生育率問題，期待立法院能盡快通過少子女化對策行動計畫相關預算，以利政策推動。

