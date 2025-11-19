衛福部消滅「直美醫師」！ 明年起沒2年PGY不准做醫美、溯及既往 11

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

從打牛奶針到陰莖增大術，國內頻傳醫美「整出人命」亂象，衛福部正式修改《特管辦法》整頓，尤其針對跳過專科培訓直接投入醫美市場的「直美」醫師，衛福部長石崇良今（19）日證實將下重手，新草案全面堵死「直美」小門，所有想從事醫美的醫師都必須完成二年的PGY（畢業後臨床醫學訓練），即使是目前已經執業的醫師也得「回醫院訓練」。新法最快明年1月上路。

醫美亂象存在多年，外界普遍認為源頭出在「只要有醫師執照就可以做醫美」，導致連家醫科、腎臟科甚至有急診醫師都在搶做醫美，更誇張的還有「直美」現象，不少醫師甚至未完成PGY就直接投向醫學美容。

衛福部日前正式預告「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」部分條文修正草案，全面將光電治療、針劑注射等醫美處置納入更嚴格管理，限定未來必須由完成PGY並修畢32小時課程的醫師才能施作；醫學美容手術更限定由外科系專科醫師執行。且規定在新法上路後二及三年內完成補正。

石崇良上午赴立法院備詢，會前接受媒體聯訪時，證實修法將全面堵死「直美」小門，新法將一律溯及既往。

石崇良說，特管辦法的修訂，針對醫學美容的管理，最主要還是要回到醫療品質跟病人權益，我們長期所建立的專科醫師制度，自然有它的醫療品質上的要求，所以我們希望回歸到專科醫師訓練的基本能力培養之後，各國也都是朝這樣的方向在發展，我們必須以病人的安全跟權益為最大原則來處理所有的政策。

石崇良表示，所有法規在修訂的時候，都會考慮到信賴保護原則，而信賴保護原則的處理通常有兩種，一種當然是不溯及既往，另外一種就是過渡，讓它有補正的機會，這兩者都是屬於信賴保護原則的執行方式。

石崇良強調，經權衡民眾的利益跟執業者的權益之間取得平衡，我們認為能力訓練還是最基礎的，所以給予一定的時間去完成補正之後，才能再繼續執行醫美，也就是要求目前已經在執業的「直美」醫師得全部回去完成PGY訓練。

台北市醫師職業工會則對衛福部決定「溯及既往」有異見。認為若新法上路，首當其衝的是過往畢業逕直投入醫美的醫師，必須重返醫院進行二年的PGY訓練，若未有銜接期間的配套，除了勉強部份醫師接受未必與醫美安全相關之臨床負荷，對於醫院教學行政而言亦是陌生的挑戰與成本，「強摘的瓜不甜」、「修理小孩給外人看」，只是為了回應社會觀感。

台北市醫師職業工會理事長陳亮甫表示，公告草案有如拔草測風向，雖然理由是要提升醫美病人的安全，但仍必須面對多重質疑，例如過去爆發重大病安疑雲者並非未經專科訓練之醫師，且全面限縮「直美」同時，衛福部卻沒有提出服眾的數據佐證，包含過往未完成PGY而從事醫美者人數、非外科系與未具PGY資格之醫師涉及醫療事故比例及調查等，真的修法之後就能降低醫美事故發生？

陳亮甫說，包括醫美管理為何只分三類等，衛福部也應給出不僅是直覺的實證基礎，證實這套新規定真能提升病人安全。此外，職業工會也要求，究竟醫美工作有何致命之吸引力，又或者醫院工作如何刀口舔血，致使逃離醫院者如過江之鯽，也都是衛福部在本次修法時，必須探究的議題。

