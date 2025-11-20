衛福部消滅「直美」亂象！石崇良說重話：醫師不是畢業就能獨立執業

記者簡浩正／台北報導

為解決近年醫美亂象頻傳，衛福部日前預告修正特管辦法，要求所有醫師必須完成2年的畢業後的一般醫學訓練(Post-Graduate Year，PGY）、亦即住院醫師訓練才能從事醫美，已執業醫師也得補訓。對此，衛福部長石崇良今（20）日表示，此舉只是導正「直美」現象，回歸正規醫學教育程序而已；醫師負擔民眾生命，非一畢業就可獨力完成醫療。

台灣醫美亂象嚴重，近年更出現「直美」醫師潮，許多年輕醫師在完成或未完成畢業後一般醫學訓練（PGY），就直接到醫美診所工作，不少「直美」醫師甚至只透過廠商課程或師徒制學習後就上工，完全缺乏醫學中心的正規訓練。

廣告 廣告

衛福部日前正式預告《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》（特管辦法）部分條文修正草案，擬將光電治療、針劑注射等醫美處置納入更嚴格管理，未來必須由完成PGY並修畢32小時課程的醫師才能施作；醫學美容手術更限定由外科系專科醫師執行，且規定在新法上路後三年內得完成補正。估受影響約600人。

石崇良今出席衛福部社會及家庭署新任署長布達暨宣誓典禮。他會前接受媒體聯訪表示，醫美不是完全沒有任何副作用與醫療傷害可能性，且醫美服務的多是健康民眾、沒有醫療急迫性，但若因醫師訓練不完整帶來風險，在醫學倫理和安全性都應檢討，因此要求未來要完成PGY訓練才能執行。

根據醫事司統計，大約有600名醫師未完成PGY訓練。石崇良說，過去傳統長期認為，醫師不是一畢業就可以獨力完成醫療業務，因此需要住院醫師訓練；只有醫美出現畢業後直接投入執業的「直美」情況，其他科別沒有這樣的現象，修法只是將情況導正，回到正規醫學教育。他強調，民眾把生命託付給醫療人員，醫師應秉持最慎重的心情完成必要的訓練。

最近8旬老婦悶死身障兒的事件，法官罕見於判決中請求總統特赦，長照悲歌再度引起外界關注，社群媒體也出現「斷食善終」相關討論。對此衛福部社家署表示，會再強化照顧者服務作法；石崇良則表示，斷食善終並非安寧照護常規醫療方式，還需要更多討論。

另，今日剛好是石崇良生日，媒體詢問有無心願，他笑稱，沒有什麼特別的願望，只希望有多一點時間陪老婆。

更多三立新聞網報導

公器私用？高官「讓技工當私廚」疾管署：一週內考績審議 啟動關懷機制

終結罕病遺傳！「龍蝦爪畸形」父抱回健康女兒

「背後痛得像被火燒！」他掀開衣服滿滿紅疹 醫嘆：病毒被喚醒

耳鼻喉科擬改「耳鼻喉頭頸外科」衛福部曝「真正原因」：還是可看感冒

