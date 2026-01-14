衛福部發布主權雲8大方針 捍衛醫療數位主權

衛福部今天(14日)發布「主權雲端八大指導方針」，宣示台灣醫療數位轉型將以「數位主權」為核心，並強化國民資料的自主與安全。衛福部長石崇良表示，雲端與AI是必然趨勢，但前提是資料必須「用得安心、放得放心」。他強調，主權雲不是技術問題，應遵守信任、主權、韌性三大原則，期待透過結合台灣醫療與資通實力結合，成為下一個國家驕傲。

衛福部14日召開「主權雲應用發表會」，邀集微軟（Microsoft）、Google Cloud、亞馬遜（AWS）三大國際雲端服務業者，以及法律與倫理專家與會，正式發布由資訊處提出的「主權雲端八大指導方針」，象徵台灣醫療數位轉型邁入新里程碑。

所謂八大方針，涵蓋全程加密、用途限制、不可逆刪除、資料在地、人員主權、法治優先、數位韌性與透明稽核等要求，包括金鑰由政府自行管理、資料不得未經授權再利用，所有原始與備份資料須存放於台灣境內，高權限管理人員須具中華民國國籍等關鍵條件。

石崇良指出，台灣去年12月65歲以上人口已超過465萬人，正式進入超高齡社會，醫療體系同時面臨健康負荷與照護需求的雙重壓力。政府因應高齡化，聚焦健康促進、去中心化照護、給付制度改革與科技導入四大方向，而數位建設正是關鍵基礎。

他以全民健保資料為例，指出健保資料本身就是寶庫，但如同頁岩油，必須經過探勘、開採與運用，才能轉化為有價值的「黃金」。因此，衛福部近年持續推動次世代醫療資訊平台，盼打通醫療體系間的「資訊煙囪」，並在基層院所推動雲端化，提升系統互通效率，同時兼顧資安與彈性。

石崇良表示，八大方針的核心可歸納為三大原則。第一是「信任」，所有系統建置必須取得民眾、資料提供者與使用者的信任，資料處理需全程加密、用途明確，二次利用須符合法定程序，刪除機制更須「不可逆」，讓社會清楚了解資料使用後的去向。

第二是「主權」，主權雲必須在境內落地，所有管理與使用均須符合台灣法規，而非僅依循國際標準。

第三是「韌性」。石崇良坦言，台灣面臨持續不斷的資安威脅，健保資料幾乎每天都遭遇駭客攻擊，醫療系統必須具備在突發狀況下維持運作的能力，所有機制最終都要回到「透明、可稽核」。

石崇良期待結合台灣醫療與資通科技兩大優勢，打造下一個國家驕傲。石崇良：『(原音)我想這個技術與大家的能力都不是問題，最重要的是這個原則，如果能夠定得下來，大家在這樣的原則之下來發揮，那麼我相信台灣的這個這個2個強項醫療跟資訊科技那麼強強相加，那麼會創造出另外一個那麼臺灣的驕傲。』

衛福部表示，此次發布的八大方針將作為未來衛生福利部雲端服務採購的共同規範架構，建立以台灣為中心的雲端數位堡壘。(編輯：宋皖媛)