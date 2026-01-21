衛福部發布《台灣居家透析白皮書》 擘劃2035年18%藍圖

衛生福利部與臺灣腎臟醫學會於今天（21日）正式發布《台灣居家透析白皮書》，宣布啟動國家級醫療轉型工程。這場發布會不僅標誌著臺灣透析政策「以醫院為中心」邁向「以家為核心」，更是一場關於「家」的溫柔革命，透過科技與政策，要將醫療帶回家，讓病人不必再為延續生命而奔波。

居家透析讓「治療」與「生活」不再對立，透過醫療模式的改變，病人不需要在冰冷的醫院病床上耗費時光，而是能在自己最熟悉、最溫暖的家中床上，在睡夢中或居家生活中完成治療，衛福部長石崇良表示，這本白皮書致力於為全臺腎友找回「留在家裡的權利」，從整個國際的趨勢，特別是在COVID-19之後，各國都把這種機構式的透析服務，轉變成以居家為主的透析模式，這當然就包含了腹膜透析或是居家的血液透析。

未來會透過專業學會的協助，推廣居家透析的概念；同時加上健保的支付計劃、鼓勵措施，希望逐步提升國人對腹膜透析或居家透析的認識，進而能夠選擇，相信對民眾來講也是另外一個方便的選擇，因為它更不受時間跟空間的限制。這就是今天跟腎臟醫學會及專業醫師們一起宣布的事情。

石崇良部長提及過去居家透析盛行率提升不起來的原因很多，包括民眾對腹膜透析感覺到照顧的壓力，但現在覺得大家的知識水準、專業的衛教能力也越來越提升，加上如果有一些鼓勵的措施，相信是可以慢慢推廣上來，初步希望在2035年，可以從現在的7%逐步成長到18%來做目標。

針對白皮書的政策目標，中央健康保險署將致力於腎臟防治與延緩腎功能惡化，減少民眾進入長期透析。這不僅是醫療挑戰，更是健保制度的重要議題。