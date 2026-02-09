衛福部發紅包！總計793萬元發送機構、低收入戶長者 年前入帳

衛福部在春節前夕整合多項服務與補助方案，針對機構長輩、院童及弱勢家庭提供關懷，包含春節膳食費補助及低收入戶老人紅包發放，總金額超過793萬元，讓無法返家過年的長者與兒少也能感受年節溫暖。

衛福部依據130家機構實際服務人數，分別發放2萬至5萬元不等的春節膳食費，總計344萬元。此外，針對地方政府委託安置的低收入戶老人共4493人，每人致贈1000元紅包，核撥金額達449萬3000元。 （圖／報系資料照）

社家署長周道君指出，為了讓機構內的長者能夠歡度春節，衛福部依據130家機構實際服務人數，分別發放2萬至5萬元不等的春節膳食費，總計344萬元。此外，針對地方政府委託安置的低收入戶老人共4493人，每人致贈1000元紅包，核撥金額達449萬3000元。

在兒少照顧方面，衛福部已依93家機構實際收容人數，致贈1萬至5萬元不等的春節加菜金，讓未能回家過年的院童及工作人員能享用豐盛佳餚。自115年1月起至116年1月止，領有弱勢兒童及少年生活扶助暨緊急生活扶助的對象，每人每月可加發500元生活補助金。

育兒津貼部分，申請未滿2歲兒童育兒津貼的家戶，政府每月月底會撥入5000元至7000元不等的津貼，金額依胎次而有所不同。衛福部提醒家長，春節期間外出務必保持警覺並留心交通安全，在居家與活動空間中，應讓幼兒隨時待在視線範圍內，預防高處墜落、折疊桌椅誤用、火源、水源或窗簾繩索拉扯等意外發生。

衛福部在春節前夕整合多項服務與補助方案，針對機構長輩、院童及弱勢家庭提供關懷。（示意圖／Pixabay）

衛福部呼籲，家中若有兒童、少年、長輩或家人住在社會福利機構者，即使無法接返家中過年，也希望子女及家人能前往探視關懷。民眾前往老人福利機構探視長輩時，務必配合各機構所訂感染管制措施，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等，共同維護自身健康並守護長輩安全。

為確保獨居長輩於節日期間生活無虞，衛福部已督請各縣市政府掌握轄內獨居老人春節期間的服務需求，整合在地資源加強關懷與支持。春節期間將持續提供低溫關懷、電話問安等服務，並設置緊急聯絡窗口，透過公私協力機制，讓獨居長輩年節不孤單。

