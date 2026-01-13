衛福部盼醫院統一聘外籍照護 洪申翰回應了！

財經中心／廖珪如報導

勞動部長洪申翰在接受媒體聯訪時指出，勞動部會以本國工作者職業的權益以及需求必要性等來考量進行專業評估。洪申翰強調，衛福部是照顧相關產業目的事業主管機關，希望衛福部能跟相關工作者、團體公協會做好溝通。此案審查無時間表。 （圖／翻攝自洪申翰臉書）

此前衛福部盼開放醫院統一聘僱外籍照服員，勞動部長洪申翰今（13）日在會後接受媒體聯訪指出，衛福部希望照顧系統能使用外籍人力，勞動部會以本國工作者職業的權益以及需求必要性等來考量進行專業評估。洪申翰強調，衛福部是照顧相關產業目的事業主管機關，希望衛福部能跟相關工作者、團體公協會做好溝通，讓評估有更多完整周全資訊，目前衛福部確實已經送案，但這案的相關評估審查沒有時間表。

衛福部長石崇良昨天指出，已向勞動部提案修訂相關管理辦法，開放醫院統一聘僱外籍照服員，盼今年第2季完成修法。石崇良也說，過去這些中階技術照服員，只有長照機構、慢性病房、呼吸照護病房才能聘用，一般醫院不能聘僱，但目前需求在急性住院病人的生活照護，因此聽到醫院需求、觀察住院整合計畫有減輕家庭負擔效果後，認為確實有擴大必要，跟勞動部討論修訂辦法，並將訂定本國籍及外籍人力比。

雖然衛福部有此需求，不過站在勞方立場，這牽涉到各方工作者權益，希望衛福部能和團體公協會、工作者等關聯人事做好完善溝通，勞動部在此案相關評估審查上，沒有時間表。

