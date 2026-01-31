衛福部研修「兒少法」 中小學校長協會反對擴大校園責任

〔記者林曉雲／台北報導〕衛福部近期研議修正「兒童及少年福利與權益保障法」部分條文，尚未對外預告，也未送行政院審查，但修法方向已在教育界引發反彈。中小學校長協會理事長陳清義指出，草案多項條文擴大學校與教育人員的通報、調查及配合義務，卻未清楚界定權責分工，恐使校園成為第一線高風險承擔者，加重學校行政負擔，影響教學現場穩定，對此表達明確反對立場。

陳清義向本報記者表示，草案研修內容涉及第72條、第73條等條文，要求教育相關人員在執行職務時，若知悉或疑似兒童及少年遭受不當對待，須於24小時內完成通報，並配合後續訪視調查及家庭脆弱性評估，教育人員原已依法負有通報責任，但此次修法進一步強化時限與責任，卻未同步釐清「疑似判斷標準」與責任界線，恐使教師在專業判斷與法律風險間進退失據。

廣告 廣告

此外，陳清義表示，草案同步擴大不當對待態樣，納入精神暴力、疏忽照顧、剝奪或妨礙兒童及少年接受國民教育機會等情形，憂心條文定義若未更明確，可能使校園管教、輔導與校規執行動輒面臨通報與調查壓力，導致教育現場過度行政化、司法化，影響師生互信與校園秩序。

陳清義強調，保障兒童及少年安全責無旁貸，但制度設計不應將社政專業責任下放至學校，協會呼籲衛福部在修法過程中，應充分納入教育現場意見，清楚劃分通報、調查與裁處的權責分工，並建立完善支援機制，避免在配套不足下，讓學校承擔過高風險，引發校園動盪。

對此，教育部國教署組長詹雅惠說明，經向衛福部了解，目前該修正草案尚未對外辦理預告，外界所討論內容仍屬部會內部研議階段，衛福部自2022年起啟動修法作業，教育部出席相關會議，均已多次反映修法方向希望維護教育人員教學專業，並秉持「行政減量」原則，讓教育人員專注於教學現場，共同維護兒童及少年身心健康。

【看原文連結】

更多自由時報報導

冷空氣襲台挑戰大陸冷氣團！ 氣象專家曝週末「最冷時間」

虎航突取消逾100赴日航班 民航局曝原因

金價重挫近10％ 創1983以來最大跌幅 銀價暴跌約30％

冷空氣南下各地易有雨 今越晚越冷低溫下探12度

