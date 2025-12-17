衛福部砸千億推大健康產業 再生醫療法明年上路

台灣生技醫療產業將迎來政府史上最大規模投資，預期投入金額逾千億元。衛福部長石崇良在生策會會員大會專題演講中透露，已編列800多億元預算，啟動兩大重點計畫，另有其他產業型計畫正向行政院爭取中。

生策會會長翁啟惠指出，台灣生技產業正站在結構升級的關鍵轉捩點，期待台灣生醫產業能從「台灣製造」走向「台灣創造」。他強調，在政府政策引導下，成功整合人工智慧、生技、醫療與創新能力，將開創另一波產業成長，帶動台灣產業全面轉型。

國科會主委吳誠文、衛福部長石崇良、經濟部長龔明鑫在大會現場共同發表「2026大健康產業發展與政策展望」。吳誠文表示，行政院推動「AI新十大建設」，要將「健康台灣」結合在一起，集結產業力量提出大健康產業藍圖，以實際行動協助政府推動生醫及精準健康政策。

石崇良說明，若不包括健保預算在內，公務預算編列了為期5年、總額489億元的「健康台灣生根計畫」。明年起則執行為期4年、經費介於245億至360億元的「國家藥品韌性整備計畫」，這項計畫已定案並送至立法院審查。兩項計畫經費超過800億元，另有其他產業型計畫正在行政院爭取中。

衛福部正建置癌症大數據資料庫，串接現有健保資料庫，並延伸至前端的檢驗篩檢與次世代基因定序檢查。(圖/資料照)

針對我國發展大健康醫療生技產業面臨的挑戰，石崇良表示，包括人口結構高齡化、健保收入局限、全球藥品供應風險、疾病與環境交互影響，與數位落差與資料散落、整合不足等多項問題，必須逐一解決，因此政府投入龐大資源。

備受醫界、產業界關注的「再生醫療法」，石崇良透露明年將聚焦三大主軸。首先已完成相關配套及執法措施，預定明年1月1日上路，除了放寬再生醫療製劑加速上市，並將嚴格執行上市後的安全監測。

石崇良進一步說明，明年年中實施「全民健康保險資料的管理條例」，健保資料庫將可開放政府機關、醫療機構、學術研究機構與大學等機構使用。此外，行政院完成「人體生物資料庫管理條例」第一輪審查，明年1月送交立法院審查，此法案將開放授權，讓產業界也能使用。

在資料庫建置方面，石崇良表示，衛福部正建置癌症大數據資料庫，串接現有健保資料庫，並延伸至前端的檢驗篩檢與次世代基因定序檢查。未來希望多多蒐集多位點、大套組（分析逾百個基因）等檢測資料，提高基因資料的可用性。

