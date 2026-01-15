衛福部砸16億挺醫護！除夕至初三獎勵加成

▲衛福部召開記者會說明春節整備專案。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 為增進春節假期醫療服務可近性，今年春節連假9天，健保署針對西醫醫院、急診、基層診所及藥局醫事人力費用予以加成，保署挹注獎勵費用約16億元。

健保署署長陳亮妤表示，今年2月14日至2月22日針對西醫醫院、急診、基層診所及藥局醫事人力費用予以加成，經過共擬會討論通過，挹注獎勵費用約16億元。

陳亮妤指出，為鼓勵西醫基層診所在春節9天連假開診，以提高民眾就醫的可近性，因此利用健保總額「其他部門」經費擴大獎勵。

陳亮妤說，除夕至初三（2/16至2/19）加成100%；初四及初五（2/20至2/21）則加成50%；小年夜、小年夜前一日及初六（2/14至2/15、2/22）加成30%，期待提升春節假期醫療院所開診率，避免連假期間小病衝大醫院造成急診壅塞情形。

陳亮妤表示，醫院部分新增醫院急診、住診診察費、護理費及藥事服務費於春節期間皆加成100%，以鼓勵醫療院所春節期間提供醫療服務，為回應醫事人員於春節期間付出。

陳亮妤也說，醫院獎勵費用8成以上應分配予第一線人員，以感謝醫療人員提供春節期間醫療照護，由健保署訂定方案並核發，醫療院所不需額外申報加成，以減輕醫療行政負擔。

健保開放慢性病處方箋提前2週領藥 健保署：可透過官網查詢服務時間

因應醫療院所減診或停止門診、藥品調劑服務，陳亮妤指出，為避免民眾用藥中斷之虞，健保開放持慢性病連續處方箋者可提前14天領藥，若民眾上次（上個月）給藥天數的最後一天（藥吃完的日期），落在春節期間115年2月14日至115年2月22日者，可提前自115年1月31日（含）起回診請醫師開立處方箋或持慢箋領取下個月藥品。

健保署提醒，春節期間民眾若有醫療需求，可透過健保署網站查詢特約院所開診或藥局服務時段資訊，從首頁／健保服務／健保醫療服務／院所查詢／服務時段查詢點選查詢。

另外，健保署說明，民眾可透過手機，下載「全民健保行動快易通｜健康存摺(APP)」，進入「醫療查詢／就醫院所查詢」輸入關鍵字，地圖將會呈現所在地附近的特約醫療院所或藥局；或點選「進階查詢」，勾選服務時段及其他篩選條件，尋找符合的特約醫療院所及藥局。

