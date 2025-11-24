衛福部祭嚴管 醫美6學會怒批「遭鎖定」：各科都有事故

六大醫學會共同發布嚴正聲明強烈反對衛福部醫美修法，抨擊醫療事故其實各科都有，但是媒體只報導醫美，剛好送槍給衛福部長石崇良，醫美當磨刀「石」，圖為醫美手術示意圖。Pexels



衛福部近日預告修正《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》，祭出多項加嚴限制醫美診所及醫美醫師的新制， 今（24）日六大醫美學會共同發布嚴正聲明強烈反對，抨擊醫療事故其實各科都有，但是媒體只報導醫美，「剛好送槍給衛福部長石崇良，當磨刀『石』」。

台灣美容醫學產業全國聯合會 、台灣美容外科醫學會、社團法人台灣顏面整形重建外科醫學會、台灣醫用光電雷射學會、台灣微整形美容醫學會、形體美容外科醫學會六大醫學會發出新聞稿指出，石崇良以整頓醫美亂象為理由， 揮舞大刀整肅醫療產業，表面上訴求保障「民眾醫療安全」，把未受過足夠訓練的PGY（畢業後一般醫學訓練生），趕回去重修，「不夠格的，也不能執行美容醫學手術」。

六大醫美學會表示，衛福部真正目的在「夾帶」兩個違法違憲法條：「強制」評鑑和「溯及既往」，同時強調醫學會全力支持「專業，專科」，但是不能冠冕堂皇被利用為幌子，變相「專制」。如同最近「健保補充保費」一開始衞福部跟行政院報告，也乍看沒問題，賺錢繳稅立意良好，天經地義。為什麼後來七小時就收回政策？「因為後來真相揭露，其實是舖天蓋地徵收，沒有極限，當然民意沸騰」。

六大醫美學會強調，評鑑不應成為政府控制產業的隱形大手，且賦予醫策會「壟斷」為單一評鑑、認證機構，不符公平原則，未來再加上施行細則，鋪天蓋地的窒息產業，箝制沒有盡頭，「沒完沒了，恐有違法和圖利之嫌」，國際醫療監管趨勢也不採取強制評鑑模式，美國、韓國、日本、新加坡等先進國家，皆以風險分級、專業訓練、技術認證 作為醫療和任何產業管理核心，而非要求診所通過強制評鑑。

台灣美容醫學產業全國聯合會理事長蔡豐州表示，民主國家從未以專業之名，強制要求「評鑑」任何產業，而是以輔導鼓勵獎勵取代罰款，法規也從未溯及既往。這是修法以合法掩護違法，朝全面管制醫療產業做準備，「利用醫師專業信仰和堅持，捆綁偷渡違法的惡意」，呼籲醫界應以大局觀團結，為了下一代，勿被己利分化，造成長遠健保和自費擺盪雙殺。

台灣微整形美容醫學會理事長陳俊光強調，本會成立20年來，不斷從事醫美教育訓練，對於微整形醫師的認證也有考核標準，建議部長要與各醫學會溝通，才能真正改善醫美亂象。台灣顏面整形重建外科醫學會羅盛典理事長更是語重心長的說，過去從沒有法規溯及既往，應該正視法規正義，傾聽人民聲音。

