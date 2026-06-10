衛福部稱將推「在家癌症治療」 石崇良：年底前將有新醫療保單

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

醫療現場暴力頻傳，今（2026）年5月底，台中豐原醫院外有男子手持玩具槍滋事，一度迫使院方緊急封鎖院區；今年3月，新店耕莘醫院也同樣驚傳醫療暴力，酒醉男子情緒失控肘擊護理師。

有鑑於醫事人員人身安全飽受威脅，立委提案修改《醫療法》部分條文，期盼能加重刑責。

國民黨立委林倩綺表示，「包括提高妨害醫療業務執行的罰鍰，並加重損壞醫療設備、妨害醫事人員或救護人員執行醫療業務的刑責。那麼對於醫療暴力而致醫事人員或救護人員死亡者，更應該提高法定刑度。」

廣告 廣告

醫事人員工作環境要安全，台灣醫療治療模式也正在改變，衛福部長石崇良表示，下一步希望推動在家癌症治療，未來癌症患者除了首次化療需在醫院觀察，只要狀況穩定且順利裝設人工血管，經醫師評估後，就能考慮在家接受後續療程。不過過去民眾買的商業醫療保單，大多規定必須住院才能理賠，成為推動居家醫療的最大絆腳石。

衛福部長石崇良指出，「我們現在積極地也在跟金管會討論，那麼希望能跟保險業者溝通，是不是可以調整給付的方式，因應這樣的需求。」

為了解決理賠爭議，金管會邀集保險業者開會，全面檢討醫療險理賠規則，石崇良表示，一直都有密集的溝通，與金管會正在研議討論新型醫療險保單的開發。

石崇良透露，「新的保單開發現在正在積極討論，因為在年底之前就會有新的保單，就是對於這個在家醫療這一些，我們算新的照護模式的新型保單的開發。」

從嚴懲醫療暴力守護醫護安全，到推動在家癌症治療鬆綁保險理賠，如何實質減輕醫療前線和病患家庭的雙重負擔，都攸關醫療環境未來的發展。