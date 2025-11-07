衛福部突拋健保補充保費新制！卓榮泰坦承事先不知道 籲國人保障健保
衛福部研擬健保補充保費改革，擬針對薪資以外的利息、股利等收入，改採年度結算方式收取補充保費，利息、股利、租金等一年累計逾2萬元，就要收取2.11%的補充保費，引起民怨沸騰，行政院昨天晚上緊急喊停。國民黨立委廖先翔今（11/7）天在總質詢時關注此事，行政院長卓榮泰坦承，自己事前並不知道衛福部預告法案的時間，不過「30年來國人都受健保的保障，現在是國人反過頭來要保障健保的時代，大家要有這樣的概念。」
卓榮泰今天下午前往立法院備詢，廖先翔關注衛福部昨天突然拋出健保補充保費改革方案，結果短短7小時後，構想中的政策遭行政院喊卡，行政院事先到底知不知情？卓揆坦承，自己事前並不知道衛福部預告法案的時間，而方案的細節內容，因為還沒有到完全確定，所以他只知道幾個大原則，但原則是讓收入高一點的國人多負擔。
廖先翔說，自己對改革給予肯定，這個方向是正確的，不要變成地圖砲的概念。卓榮泰強調，「30年來國人都受健保的保障，現在是國人反過頭來要保障健保的時代，大家要有這樣的概念。」
