衛福部籲勿拘泥名詞解釋 儘快審議少子女化對策計畫

（中央社記者高華謙、賴于榛台北8日電）民眾黨立委黃國昌質疑衛福部從未成立「少子女化辦公室」。衛福部說，這是2017年成立的臨時編組，2018年政院就提出少子女化對策計畫，至今編列新台幣約5931億元預算，這可說是名詞解釋問題，盼立院儘快審議，不拘泥名詞才是民眾之福。

民眾黨立委黃國昌質疑衛福部從未成立「少子女化辦公室」，衛福部長石崇良昨天回應，「我們確實沒有成立少子女化對策辦公室」，引發討論。

行政院今天舉行院會後記者會，發言人李慧芝說，衛福部在2017年立法院專案報告有提到，昨天國民黨立委羅智強質詢時也有拿出報告，代表立法院知道少子女化辦公室運作狀況。

衛福部次長呂建德指出，有鑑於少子女化情形嚴重，2017年時任衛福部長陳時中成立跨司署的臨時編組，也就是「少子女化對策辦公室」，直屬於部長室，但這只是暫時性任務編組，沒有相關編制，因此這可說是廣義或狹義的名詞解釋問題。

呂建德說，但在隔年2018年，時任政委林萬億推出少子女化對策計畫，從2018年至2025年共編列約5931億元，包括4個部分，首先是幼兒全面照顧，發放育兒津貼與托育補助，其中衛福部編列1473億元、教育部3477億元；第2，優化兒童醫療，衛福部編列370億元；第3，友善生養，內政部在租金補貼編列432億元；第4，友善家庭職場，勞動部編列177億元。

呂建德指出，重要的是回歸實質作為，若部分立委拘泥在名詞上，予以尊重，但仍要呼籲，少子女化對策計畫已經過政院核定，也已送到立法院，盼能趕快付委審查，不拘泥名詞才是民眾之福。（編輯：翟思嘉）1150108