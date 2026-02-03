衛福部組改不只兒家署！石崇良：成立「婦女發展及保護服務司」

和信醫院醫師黃達夫出書，衛福部長石崇良（圖）出席。李政龍攝



衛福部長石崇良今（3）日宣布，新年度將把「組織改造」列為首要重點，不僅規劃成立「兒少及家庭支持署」及「婦女發展及保護服務司」，重新整隊來因應人口結構劇變，也將同步加速推動再生醫療發展，力拚今年就能看到再生醫療產品正式取證上市。

石崇良今出席媒體歲末餐敘時表示，台灣正式邁入超高齡社會，少子化問題持續惡化，去年國人生育率再創新低。面對人口結構劇變，衛福部新的一年將把「組織改造」列為首要任務，讓各個團隊整隊好，面對新的挑戰，也推出新的政策。

石崇良指出，日前經立法院聯席審查，組織改造將成立「社會發展及長期照顧署」，整併現行長照業務，結合老人福利與身心障礙福利，統整資源、提升服務效率；同時也將設立「兒少及家庭支持署」，整合兒少健康促進、預防保健、事故傷害防治、醫療照護、福利、安置保護及托育業務，並納入對生育家庭的支持。

石崇良強調，衛福部也將加強婦女相關政策，規劃成立「婦女發展及保護服務司」，把業務獨立出來，未來相信對於婦女的培力及社會的參與、各項權利促進、福利服務，會做得更好，期盼立法院在新的會期能儘速通過相關的組織法案。

石崇良指出，今年1月1日正式施行的《再生醫療法》，搭配《再生醫療製劑條例》，衛福部今年目標之一，就是讓再生醫療產品真正走到上市這一步，他已要求食藥署籌組專案輔導團隊，尋找在台灣比較有潛力的產品，輔導加速上市，讓國人可以儘早得到醫療照護。

此外，石崇良也強調藥品韌性的重要性，衛福部將會持續推動國產國用政策，加上數位轉型，也會搭配新上路的《全民健康保險資料管理條例》，數位跟資料結合在一起，成為台灣的第二個護國神山。

