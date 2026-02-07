衛福部組改再＋1！石崇良：將成立「婦女發展及保護服務司」

記者簡浩正／台北報導

石崇良表示衛福部啟動組織改造，將成立「婦女發展與保護服務司」。（圖／記者簡浩正攝影）

衛福部組改再＋1！衛福部長石崇良近日出席活動時提到衛福部新年新目標，啟動組織改造，增加成立「婦女發展與保護服務司」，主要針對婦女社會參與和權利促進等福利；另外，將專案輔導拚今年讓首個再生醫療產品取證上市。

台灣正式邁入超高齡社會，加上少子化衝擊、生育率再創新低，人口結構面臨嚴峻挑戰。石崇良本週出席媒體歲末餐敘時表示，面臨這樣的挑戰，第一步希望組改，透過組織改造，各個團隊準備好，推出新的政策。

他說，日前經立法院聯席審查，目前組織改造方向已確定會有新設「兒少及家庭支持署」，從兒少的生命統計、健康促進、預防保健、事故傷害防治、醫療照護到福利跟安置保護、托育等也會整合。以及「長期照顧及社會發展署」，整併長照業務、老人福利、身障福利等資源合併整合；並增設國家醫療科技評估中心、國家中醫研究院兩行政法人。

「對婦女的發展，我們非常重視！」石崇良透露，經與民進黨立委范雲、各個婦女相關團體討論後，決定這次衛福部組織改造，新增成立「婦女發展與保護服務司」，讓原本在社家署的婦女、綜合規劃組拆開，把婦女發展獨立出來，成立新的司，相信未來將會為婦女培力提供支持方案。

另外，石崇良也提及今年1月1日「再生醫療雙法」正式上路，希望今年能看到有再生醫療的產品可以正式取證上市。食藥署會成立專案輔導團隊，選擇台灣比較有潛力的再生醫療產品，輔導、加速上市，讓國人可以儘早得到醫療照顧。

