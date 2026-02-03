衛福部組改再＋1！石崇良：成立婦女發展及保護服務司

衛福部長石崇良今透露將成立婦女發展及保護服務司。（林周義攝）

衛福部長石崇良今在醫藥記者聯誼會餐會中公布新年新規劃，除社會發展及長期照顧署、兒少及家庭支持署之外，還會成立婦女發展及保護服務司，希望對婦女的培力、各項權利都能做得更好，希望在會期一開始能迅速通過組織法。另外，今年再生醫療雙法上路，食藥署也會成立專案輔導團隊，選擇有潛力的再生醫療產品，輔導加速上市。

石崇良表示，今年新的一年，我們正式邁入超高齡社會，少子女化特別嚴重，去年生育率創下新低。面臨這樣的挑戰，第一步我們希望組改，透過組織改造，各個團隊準備好，推出新的政策。

目前立法院委員會聯席審查後，會有一個社會發展及長期照顧署，整併長照業務、老人福利、身障福利。第二，則是成立兒少及家庭支持署，從生命統計、健康促進、預防保健、事故傷害防治，到醫療照護、福利、安置、保護、托育等進行整合。

「對婦女的發展，我們非常重視」。石崇良透露，已與各個團體及立法委員范雲討論，衛福部預計成立婦女發展及保護服務司，讓原本在社家署的婦女、綜合規劃組拆開，把婦女發展獨立出來，成立新的司。他相信，未來婦女的培力、各項權利都能做得更好，希望這個會期開始之後，能迅速通過組織法，也讓另外兩個行政法人，國家中醫研究所、國家醫療科技評估中心迅速掛牌推動。

今年1月1日，再生醫療雙法正式上路。石崇良表示，我們希望今年能看到有再生醫療的產品可以正式取證上市。食藥署會成立專案輔導團隊，選擇台灣比較有潛力的再生醫療產品，輔導、加速上市，讓國人可以儘早得到醫療照顧。

