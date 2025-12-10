衛福部組改 長照、社發將整併為高齡專責單位
（中央社記者曾以寧台北10日電）衛福部將啟動組改，部長石崇良說，因應超高齡社會，原長期照顧司及社會及家庭署，將整併為長照及社會發展署，成為高齡專責單位，並將加強健康促進、預防衰弱，以降低失能率。
行政院於2013年進行組織改造，整合衛生署、內政部社會司、兒童局等單位，成立「衛生福利部」。如今衛福部再次組織改造，石崇良接受中央社專訪表示，因應邁入超高齡化社會，及少子女化的人口結構、家庭功能式微等挑戰，未來不僅將成立兒童專責單位，高齡也將有專責單位，以人為中心進行服務整合。
台灣自2008年啟動「長照10年計畫」，不過在2017年「長期照顧服務法」上路前，長照業務分散在衛政與社政單位。石崇良指出，雖衛福部已成立長期照顧司，但是在長照2.0推動後，長者與身障者依失能等級不同，分散在不同照護模式、各自有不同主政機關，「常常做一件事情要叫3個單位過來」，數據整合也不易。
如今台灣65歲以上長者佔人口比例逼近20%，邁進超高齡社會，長照經費更從「長照10年計畫」時期的每年新台幣50億元，成長到明年將突破1000億。石崇良說，需要一個更主政的單位，因此將整合長期照顧司與社會及家庭署，為「長照及社會發展署」。
長照及社會發展署未來業務，石崇良說，考量服務對象相近，身心障礙者也已納入長照，因此除了長照業務，也將移入護理之家的管理工作，並整合原本在社家署中老人福利、身障福利等業務。
根據主計總處人口及住宅普查報告，國內65歲以上人口約13.3%需要長照服務。石崇良說，長照政策不能只看縱向、一直做後段，也要往前看，加強健康促進、預防衰弱，推動活躍老化與在地老化，降低失能率，否則長照需求只會越來越高，社會負擔不起，因此也將整合國民健康署的老人健康促進相關業務。
因應本次組改，石崇良說，原來社會保險司的業務，也將回歸執掌相關業務的各署，兼顧政策的規劃與執行。原本掌管的全民健康保險、國民年金保險區，健康保險將歸入中央健保署，年金保險併入長照與社會發展署，讓未來各署權責相符，更利於政策制定與法規完備。
組改後整合老人、身障等福利，長照與社會發展署將與中央健康保險署差不多龐大，還併入社會保險業務，令人聯想長照基金是否要由現行的稅收制，改推保險制。石崇良澄清「沒有」，僅是因應組改，釐清社保司原有業務。（編輯：陳清芳）1141210
