衛福部考評勇奪4項第一 張善政：全方位守護市民健康

大合照。





桃園市長張善政7日上午主持市政會議，接受衛生局呈獻衛生福利部「113年地方衛生機關業務考評作業計畫」6項績優獎項。張市長感謝全市35家醫院、1,800多家各類醫療院所，以及衛生局團隊、藥師、公衛護理人員與基層同仁，在第一線共同守護市民健康。

衛生局長賈蔚指出，衛福部考評涵蓋項目多元，指標多達三、四百項，高度考驗制度落實與執行細節。市府團隊在各項業務持續精進，方能在激烈競爭中脫穎而出；無論是提升醫療可近性、推動口腔保健、把關食藥安全，或是防疫整備與長照服務，皆展現桃園公共衛生體系的堅實實力。

衛生局長賈蔚致詞。

衛生局表示，桃園市於此次考評表現優異，在六都組中勇奪「醫政」、「口腔」、「食品藥物」及「防疫」等4項第一名，並獲「保健」第二名及「照護」第三名，總計囊括6項大獎，展現桃園在醫療服務、公共衛生及食安防疫等面向的卓越成效，深獲中央肯定。

衛生局強調，未來將持續挹注資源，在人力、預算及設備上提供堅實後盾，穩健提升服務品質；同時持續優化醫療與照護網絡，確保市民享有安全、可近且高品質的健康服務。

