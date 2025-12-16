衛福部職場霸凌案 監院認定處理有違失 通過糾正案、彈劾5名官員
行政院衛生福利部去（2024）年11月傳出部內有主管涉入職場霸凌，涉案單位達9個單位（機關）、13名簡任主管。歷經1年調查後，監察院今（16）日宣布，衛福部倉卒處理職場霸凌案，問卷調查未將調離職人員納入且未落實清查、對涉案人職務監督失當影響同仁求助意願，且未落實列管調查報告之執行及建議，致調查結果之公平性及處置比例原則遭質疑。該部早有職場霸凌陳情或員工求助，人事處卻未能及早掌握、把關及防範致錯失處理契機，確有違失因此監察院通過糾正衛福部案。
監察院表示，衛福部掌理全國衛生及福利業務，擔負維護民眾健康照護及社會福利服務等之重責大任，卻發生所屬9個單位（機關）、13名簡任主管疑似涉及職場霸凌，且涉案範圍、期間、人員及幅度既廣且大，令人震驚及遺憾。監察院社會福利及衛生環境委員會於2025年11月19日審議通過監委葉大華、王麗珍所提之調查報告及糾正案，通過糾正衛福部，並請考試院會同行政院督導所屬分析行為態樣及研修相關配套措施，完備公務人員職場霸凌相關防範機制；監察院並於2025年12月9日通過及公布林春燕、王齡儀、王燕琴、祝健芳及劉玉娟之彈劾案，全案移送懲戒法院審理。
監察院指出，該份調查報告明確指陳，衛福部自102年組織改造以來，社政單位不斷推動多項重大及創新政策，亟需專業人才推動執行。惟查保護服務司、長期照顧司、社會救助及社工司等加班時數、員工離職率，相較於部內其他司署單位為高。然囿於員額總量管制，數度請增人力卻未能補實，造成既有人力落入不斷加班與人員流動的惡性循環，再加上涉案主管未與時俱進調整改變其領導與溝通方式，且欠缺自我管理，將負向情緒轉嫁予部屬，致員工離職率居高不下，職場工作環境持續惡化，進而衍生職場霸凌問題。
監察院表示，兩位監委綜整調查結果表示，衛福部職場霸凌案件所涉之職場不法侵害行為共計有五大態樣，包括:「運用核稿職權刁難同仁」、「營造敵意、分化職場工作環境，孤立排擠特定同仁，並予以差別待遇以樹立權威」、「運用職權刁難同仁商調與離職羞辱」、「對同仁施加業務上既無必要之命令，影響同仁休憩權益」及「上級長官知悉所屬人員不當侵害行為卻放任、包庇及監督不周」等涉及職權濫用、長期惡化職場工作環境之結構性問題。衛福部應痛定思痛，確實檢討發生原因及落實研提改善對策，同時各公部門皆應引以為戒，共同維護公務紀律、改善公部門職場環境。
監察院說明，本案源自於2024年11月21日立法委員於立法院質詢時表示，接獲多起與衛福部有關職場霸凌檢舉案件。面對立委指訴上情，時任衛福部邱泰源部長同（21）日表示，將成立部級專案小組，交由次長主持，透過專案調查程序，釐清是否屬實，且允諾於1週內完成調查。然依據「衛生福利部員工職場霸凌防治與處理作業規定」（下稱衛福部職場霸凌處理規定）第6點規定原為1個月調查期限，卻限縮於1週完成調查顯不合理的任務。惟衛福部為應立法委員質詢、輿論壓力及時任邱泰源部長之指示，由7名調查委員組成調查小組，並由呂建德政務次長擔任召集人展開調查，於113年12月12日再由該部防護小組追認程序並審議後，於同（12）日召開記者會公布職場霸凌調查結果。
監委葉大華、王麗珍調查指出，衛福部於倉卒調查之下，以Google表單設計之問卷僅提供同仁24小時填復時間，並只安排聯繫留下連絡電話之職員受訪，調離職人員未獲納入問卷調查對象，顯未完整清查以釐清案情；此外，涉職場霸凌案件之行為人均為現職簡任主管，與部屬存有不對等之權力差距，惟本案調查期間該部僅就林簡任視察、王專門委員、李組長等3人暫時調整職務，隔離行為人及部屬，其他涉案行為人則被要求自行請休假，不但行為人不服，部屬囿於其等權勢、仍有實質影響力而不敢陳述，影響潛在被害同仁求助意願及事實調查。
監委更指出，衛福部調查完成後，僅以一紙公文通知涉案行為人調查結果卻未載明理由，影響其等後續救濟權益。且該部調查結果指出，共有3名職場霸凌成立且情節重大（記1大過）之簡任違失人員，卻僅將1人移付懲戒，而經調查職場霸凌成立之主管人員卻未獲調整職務或加強監督，迄今仍任原職。該部也有未落實列管調查報告之執行及建議事項等情，致各界質疑該部行政調查公平性及處置不符比例原則，衛福部均核有違失。
監察院另表示，依衛福部職場霸凌處理規定，職場霸凌事件係由人事處受理，採多元申訴管道。惟查，衛福部部長信箱早有職場霸凌陳情案件，該部人事處卻因將該案件歸類於陳情案件，視為未具名案件而未提報防護小組處理，損及被害員工權益；監察院訪談多名證人證稱，曾鼓起勇氣欲提起申訴，卻被人事處人員以「若檢舉會對其日後在機關內之處境不利」或「必須具名」等為由勸退而未獲處理，錯失處理契機，致職場霸凌情事持續多年。衛福部人事處對於職場霸凌案情未能及早掌握、予以把關及防範，甚至人事處處長亦因被訴職場霸凌而遭調職及處分，均顯示人事人員欠缺職場霸凌之意識、專業知能及防範處置，核有欠當。
兩位監委表示，衛福部因急於對職場霸凌事件之輿情止血，僅就個別職場霸凌事件進行調查處理，未能完整清查，調查報告亦未能詳予審酌涉案行為人不當職權濫用所涉之職場不法侵害態樣，致未能完整回溯清查相關人員之違失。本院於訪談相關證人亦發現部分涉案人員之新事實及事證，將併移衛福部就本案當時疑涉職場霸凌案件之其他相關人等重新依法審視見復。
調查報告指出，依據公務人員保障暨培訓委員會 （後稱保訓會）統計資料，近3年（2023年至2025年7月）來該會審理職場霸凌再申訴案件占全年審議決定案件的比率，呈現逐年上升趨勢，且經該會分析近3年審理並審議決定之80件職場霸凌案，地方機關提起救濟之案件數相較於中央機關為多，提出職場霸凌申訴多來自於部屬，被申訴職場霸凌之職務多為主管，反映在公務機關之主管於行政管理中，可能存在較多權力濫用或不當管理行為之爭議；惟保訓會欠缺對上開案件之公務機關職場霸凌樣態詳予分析，據以確知結構性成因為何，以落實推進公務機關預防職場不法侵害。保訓會作為公務人員權益救濟機關，卻未能依法與時俱進主動研析職場不法侵害態樣，核有欠妥。
兩位監委說，有鑒於近年來公務機關職場霸凌事件受到關注，考試院雖已會同行政院修訂完成公務人員保障法、公務人員執行職務安全及衛生防護辦法、公務人員任用法及公務人員請假規則、公務人員考績法等相關法令規定，完備公務人員職場霸凌相關法制及防範機制，惟上開作為尚欠缺細部相關配套措施及監督機制，是否能妥適防範類似本案之職場不當侵害及職權濫用行為及改善公務人員職場工作環境，猶待行政院會同考試院督導所屬落實執行。
更多新聞推薦
其他人也在看
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 71
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 124
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 11 小時前 ・ 30
羅志祥演唱會笑果不斷！網看粉絲互動1行為卻不解：神情詭異到像機器
小豬羅志祥出道30週年，13日返場台北小巨蛋，接連2天舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」，演唱過程中「驚喜」不斷，不只唱到忘記走位、與粉絲互相砸派，還佯裝生氣罵粉絲們只顧著撿紙花；雖然笑果連連，不過羅志祥在粉絲見面上1行為遭到炎上。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 34
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 13
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 120
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 140
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 1 天前 ・ 2
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 96
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 12 小時前 ・ 35
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 3
回顧2016年冷到停班課！今年冷空氣來襲「好像不冷？」2原因曝
生活中心／綜合報導14日起受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中央氣象署連日針對多縣市發布低溫特報。今（16日）清晨新竹關西氣溫一度下探約7至7.4度，竹苗近山區也出現10度以下低溫，不少地區被列入低溫警戒。不過，仍有不少民眾表示「體感好像沒那麼冷」。對此氣象專家賈新興分析，主要與白天升溫明顯及民眾提前「有備而來」有關。民視 ・ 3 小時前 ・ 8
卓榮泰不副署《財劃法》藍營出招！立院將邀潘孟安等人備詢
行政院長卓榮泰表示，不副署立法院通過的《財劃法》修正案，外界擔憂恐引發憲政危機。國民黨籍司法法制委員會召委翁曉玲16日宣布增列18日委員會議程，將邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長及相關部會進行專題報告並備質詢。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 53
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 13 小時前 ・ 4
唐綺陽點名這些星座12月將遇業力爆發 2026火象年要來了！
2025年倒數計時，唐綺陽在YouTube直播中首次解析2026年運勢，同時解答年末12月的星座運勢。唐綺陽提到2026年被稱為「火象元年」，在火象能量影響下，無論好壞都將特別明顯。因此唐綺陽疾呼：「我們一定要記得把自己搞好，當明年那個發光發熱、有機會、有舞台的人。」Yahoo奇摩社群 ・ 1 天前 ・ 14
中職》魔鷹與台鋼雄鷹完成續約 以合約總值69.5萬美元續留
中華職棒台鋼雄鷹在2026年即將展開隊史第3年一軍賽季，備戰全新球季全力補強戰力，除了簽下自由球員黃子鵬，之後再與賴智垣、劉時豪達成加盟共識，洋將布局同步啟動，首先由「大哥」魔鷹（Steven Moya）打頭陣，球團今天（16日）宣布與魔鷹完成續約，包含激勵獎金以及安家津貼等，2026球季合約總值69.5萬美元。Yahoo奇摩運動 ・ 4 小時前 ・ 3
楓葉姐姐「真實年齡」突曝光！尖叫急喊：不播了
娛樂中心／李明融報導中國抖音近年盛行直播，在10月突然開始掀起「團體直播」風潮，女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，因一段非常洗腦的「上車舞」人氣急速飆升，在台灣也有不少粉絲，她以甜美外貌和火辣身材走紅被封為「直播女神」，近日有網友突然公開她的真實年齡，嚇壞一票粉絲，她聽到後也立刻尖叫喊「下播！」，不少人聽到後也說不要公開比較好。民視 ・ 11 小時前 ・ 13
馬筱梅疑懷兒子被指爭汪家家產 脫口回應：不是破產嗎
大S前夫汪小菲和台灣妻子馬筱梅（Mandy）今年5月在北京補辦婚宴，最近馬筱梅證實有了身孕，沒大張旗鼓公開是怕黑粉亂說話，員工更疑似爆料她懷的是男寶寶；上月，馬筱梅在直播時，被質疑懷孕是為了爭汪家家產，她反虧網友天天說他們家破產，哪裡有財產可以爭，更指自己沒想這麼多，這個孩子靠娘家的財產也可以生活。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了
該女子在文中指出，自己是清大社科院畢業，現在的工作內容包括美編、做影片，每天工時早八晚五準時上下班，地點離家步行4分鐘，但是薪水只有39000元。她坦言，在瀏覽許多分享高薪行業的資訊後，愈發覺得自身收入偏低，開始思考是否應該轉換跑道，於是決定上網徵詢大家意見。...CTWANT ・ 1 天前 ・ 44