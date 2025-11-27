衛福部與醫界達成共識！醫師未完成PGY訓練不得執行醫美 「評鑑」尚待討論

為終結醫美亂象。衛福部日前預告特管辦法修法，要求醫師必須完成PGY訓練，才能執行醫美處置，以及診所從事高風險手術須通過評鑑等條件，引發爭議，衛福部醫事司昨（26）日下午邀集40個醫學團體共同討論，初步達成「加強醫美管理」與「直美關門」2大共識。至於爭議較大的「評鑑」，將於下週三繼續討論。

衛福部日前預告修正《特管辦法》，加嚴醫美分級管理，要求執行美容醫學處置醫師，至少需完成2年PGY「畢業後臨床醫學訓練），徹底消滅「直美」醫師，並針對不同風險的美醫學手術，限特定專科醫師資格者，修法也納入「特定美容醫學手術診所需通過評鑑」的方向。新法預定明年1月上路，溯及既往。

廣告 廣告

修法草案一出，立刻引發醫界反對、贊成兩方內戰。中華民國醫師公會全國聯合會帶頭反彈，反對溯及既往、也反對把醫美診所強制納入評鑑；台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會、中華民國護理師護士公會全國聯合會等四大醫界專業團體則聯合力挺，反批醫界內「有人以造成醫師失業等語，刻意淡化醫療安全的重要性」。

衛福部昨天下午4點找來40個醫界團體就《特管辦法》修法草案，面對面溝通，在近3個小時的討論之後，達成2點共識，衛生福利部醫事司司長劉越萍晚間出面說明，表示整體氣氛相對融洽，只是剛開始花了一點時間去溝通跟解釋，部分人可能對法條文字的錯誤理解，但之後越來越趨共識。

衛福部醫事司長劉越表示，與會人員首先達成的共識是在病人安全的前提之下，加強醫美管理；其次，則是針對「直美」醫師的關門條款，與會者也很有共識，都贊同在2019年，國內開始實施2年制PGY之後的畢業生，若未接受PGY訓練，就要回去補訓。

不過，雖然解決「直美」醫師的「關門條款」爭議，但針對醫師反彈更大的診所評鑑，今日會議仍沒有共識，決定留待下週三再度開會討論。

劉越萍表示，下週開會針對診所評鑑或認證、補學分， 事涉自律與他律。屆時醫師公會全聯會理事長陳相國也將親自出席，既然以醫師公會全聯會為首的多個醫學團體不要評鑑，那如何加強醫美管理，即如何自律這部分，衛福部將請這些相關專業團體提出對案。重點就是醫師既不滿意衛福部的要求，就應拿出自己的版本，讓大家心服口服。

劉越萍強調，衛福部跟醫界提出的改革方案，目的是要幫助民眾選擇好的醫學美容，也不希望醫美被污名化。陳相國也接受媒體聯訪，強調提升醫療品質跟堅持病人安全是大家的共識，也確定未來想從事醫學美容的醫師，一定要接受PGY，不要再有「直美」醫師的出現。



精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題

本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。

國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽​

更多風傳媒報導

