衛福部與醫界達成3共識 醫美診所可免評鑑

（中央社記者沈佩瑤台北3日電）衛福部今晚與醫界再達成3共識，可執行醫美手術專科醫師將擴為11個大外科，納入家醫；已在執業者，若無專科但有實務經驗，提出案例並經訓練，即可取得資格；認證取代評鑑。

衛生福利部出手整頓醫美亂象，預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，未來醫美醫師須經畢業後綜合臨床醫學訓練（PGY），執業醫師也得補訓；醫美診所執行高風險手術，須通過評鑑。

但部分醫界反對新制，衛福部醫事司上週與多個醫界團體溝通，初步達成2共識，包括確立「直美」關門條款，民國108年後畢業者都得接受PGY訓練；至於是否納評鑑再討論。

今天傍晚再度開會，歷經3個多小時會議，醫事司長劉越萍會後告訴媒體，取得更進一步3點共識，首先是施行美容醫學手術醫師資格，擴及11個大外科，包括外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、急診醫學科、皮膚科，以及新增家庭醫學科，若還有其他科別提出需求再討論，一定會有落日條款。

第二個共識則是有關美容醫學處置如打雷射等，劉越萍說，108年前畢業者，如果沒有專科醫師資格但有臨床實務經驗者，在明年新制上路後，這群醫師若能提供案例數，經過一定相當程度訓練後，即可繼續執行美容處置，會由醫師公會及相關專科醫學會開課。

「第三個就是大家一直吵來吵去的評鑑」，劉越萍說，今天共識是「以輔導認證取代強制評鑑，用自律與透明達成病人安全目標」，將由醫師公會全聯會與相關醫學會制定標準後執行，至於細節與步驟會再另外開會討論，但大家都同意往這個方向走。

急著在明年元旦上路原因，劉越萍解釋，過年前是醫美旺季，這也是為什麼大家可以這麼快取得共識，等到明年新制上路，希望無論是國人或是外國觀光客都能來做美容醫學，因為台灣做了強化措施，台灣美容醫學品質沒有問題。

根據衛福部PGY訓練說明，因嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情爆發，暴露台灣醫療體系及醫學教育體系多年缺失，在疫情趨穩之後，提出重整臨床醫師養成訓練改革計畫，92年7月正式公告實施PGY訓練，讓每名新進第1年住院醫師均接受PGY訓練。

此後，參考國際先進國家因應新世紀疾病型態改變的挑戰，醫學生在畢業後接受1至2年PGY臨床教育成趨勢，使畢業生獲得獨立行醫的能力，衛福部進一步將7年制醫學系教育制度改為6年制，再加上2年期PGY訓練，新制從102年開始，首屆畢業生於108年畢業。（編輯：黃世雅）1141203