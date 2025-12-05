衛福部與醫界達成3大共識：終結「直美」亂象、大外科專科醫師才能上場

醫美診所未來須先通過認證，衛生局將加強查核，提升市場透明度與民眾安全。（圖片來源／freepik）

美容醫學產業近年蓬勃發展，但市場擴張的同時也伴隨管理缺口與醫療糾紛爭議。 為提高醫療品質、維護民眾安全，衛福部日前預告「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」部分條文修正草案，並在11月26日與部定專科醫學會、學會、協會等40個專業團體，以及12月3日與70位專業團體代表進行討論。

經多方討論後，衛福部證實與醫界取得三大共識，包含終止醫學生未完成PGY訓練就投入醫美市場的「直美」現象、強化美容醫學手術執行者的專業資格，以及建置診所認證制度，以輔導自律方式提升透明度，必要時不排除回到強制評鑑。

終止「直美」亂象，PGY訓練成入場門檻

衛福部長石崇良受訪時強調，這次最大的共識就是「全面中止『直美』」。

108年起我國全面開辦2年制PGY訓練，依現行規定，所有醫師都必須完成PGY才能正式執行醫療行為；然而過去因制度轉換與醫美市場需求，仍存在部分剛畢業醫師在未經完整訓練下便投入醫美診所行列的情形，引發社會關注。

石崇良表示，既然PGY已全面實施，未來所有108年之後畢業的醫師，不論從事處置類或手術類醫美服務，都必須完成2年PGY，「沒有完成者通通要回去補訓，這是大家一致的共識。」

至於108年以前的醫師，由於當時PGY尚處過渡期，訓練時程從3個月到一年不等，因此政府將採取「經驗評估制」。若醫師沒有專科資格，但已在醫美領域具備多年執行經驗，可提供過去操作案例與能力證明，由專業團體評估後決定能否繼續施作；若評估未通過，同樣必須回到醫學中心補足訓練。「不是只看一紙證明，而是看他過去的實力，需要具體舉證並接受認可。」石崇良強調。

手術安全把關，大外科專科資格成必備

第二項共識聚焦於「誰有資格做醫美手術」。

根據衛福部與醫界確認的方向，美容醫學手術屬侵入性醫療，涉及解剖、病理、生理等高度專業能力，必須具備外科相關訓練背景才安全。因此未來將明訂，必須具備大外科專科醫師資格，才得以施行美容醫學手術，適用的專科包括外科、整形外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉科、急診醫學科、皮膚科與家庭醫學科，共11個部定專科。

石崇良指出，這項規範並非要排除特定科別，而是回到病人安全的基本原則。「手術類醫美不是簡單處置，必須具備完整的外科訓練，這是醫界共同意見。」

診所自律先行，認證制度取代強制評鑑

第三項共識則是診所管理的制度調整。

衛福部原規畫針對執行特定醫美手術的診所進行強制評鑑，但經醫界溝通後，決議採「輔導認證」先行，讓醫界透過自律模式建立合規與透明機制。

石崇良表示，醫學會普遍支持自律，希望能以更彈性的方式完善管理；政府也願意採取較溫和的起步模式，「但透明公開很重要，認證結果一定要讓民眾看得見。」他同時坦言，過去醫策會也曾推動醫美診所認證，但因標準較高，參與度偏低，全台僅約40至50家診所通過。然而根據初步推估，國內執行較高風險醫美手術的診所至少有3、400家；若計入所有進行手術的診所，可能介於600-800家之間。

「數量差距太大，代表制度沒有真正落地。」石崇良強調，未來將請醫事司要求各地方衛生局進行完整列冊，只要診所有進行超小型或任何手術類醫美項目，都必須先通過認證；未通過者將列為優先督導對象，由衛生局加強查核。

他也強調，若將來診所的自律與認證執行不佳，政府不排除重新啟動強制評鑑，「民眾安全是最重要的底線」。

衛福部部長石崇良宣布強化醫美訓練制度，確保執行醫美手術的醫師具備完整專業訓練。（攝影／陳稚華）

專家肯定與挑戰並存，制度落實仍需時間

衛福部醫事司也指出，未來的認證標準與程序仍會持續與醫界討論，將在兼顧臨床需求、病人安全與醫療品質的前提下，研擬具體且可行的配套措施，希望藉由更完整周延的管理制度，保障民眾權益，也讓醫師專業與國內醫美產業能健康發展。

對於這次制度調整，醫界專家普遍表示肯定。一名整形外科醫師接受《信傳媒》訪問時坦言，「過去醫學生直接投入醫美市場，臨床經驗不足，確實可能增加併發症風險。要求完成PGY訓練再進入醫美，是保障病人安全的必要措施。」

他認為，醫師專業門檻提高後，手術品質有望提升，也能讓患者在選擇醫美診所時更有依據。而皮膚科醫學會也表示，認證制度若落實，不僅是管理工具，也能促使診所自律，形成良性競爭環境。

不過也有專家向《信傳媒》透露，未來仍可能面臨挑戰。首先是認證與自律的落地問題，因診所數量龐大，醫界自律是否能真正覆蓋每一家診所，仍有不確定性；其次，患者與市場的需求快速成長，若執行標準過於嚴格，可能出現人才供給不足的問題，進而影響服務供應。但石崇良也坦言，若輔導認證與自律透明執行不佳，衛福部將評估重啟強制評鑑，顯示政策落實仍需時間與監督。

不過此次衛福部與醫界達成的3大共識，代表台灣醫美市場朝向更嚴謹、更安全的方向邁進，讓民眾在接受醫美服務時更安心，也讓醫療專業的界線更加明確。

