衛福部表揚19家績優院所 肯定母嬰親善成效

記者郭曉蓓／臺北報導

國民健康署攜手全臺139家母嬰親善醫院，推動支持哺乳的友善環境，今（3）日舉辦「114年母嬰親善醫療院所績優成果發表會」，表揚19家績優院所，肯定其打造母嬰親善環境的努力成果。

國健署表示，此次評選由專家學者綜合審查各院所母嬰親善政策推動成效、跨團隊合作、創新策略及照護品質，共有19家醫院獲獎，分別榮獲「特優獎」、「優等獎」及「創意特色獎」。獲獎院所最大共同點在於以同理、尊重與專業的服務陪伴家庭，依母親哺餵母乳之個別需求調整服務內容，展現對母嬰健康的深切關懷。活動除表揚績優院所外，也邀請獲獎單位以簡報與海報分享友善照護經驗與創新作法。

今年同時榮獲「特優獎」及「創意特色獎」的成大醫院、臺北市立聯合醫院仁愛院區，共同特色是以具溫度並結合科技的方式，展現創新照護典範。其中，成大醫院導入Kebbi互動式機器人協助母乳哺餵衛教，運用語音與觸控互動，使衛教指導更生動、親切，並有效節省護理師近五成時間，更結合母乳志工與智慧機器人推動「親子共讀」。

臺北市立聯合醫院仁愛院區以創新數位科技，打造從母乳哺餵到智慧照護的陪伴模式，透過 LINE平台與父母即時互動，主動傾聽及回應，依個別需求給予彈性建議，獲得評審肯定。

國健署長沈靜芬表示，尊重媽媽哺乳意願，並依個別需要提供衛教、陪伴與支持，是營造母乳哺育支持環境不可或缺的，透過母嬰親善院所提供的專業協助與關懷，更能幫助媽媽們了解哺餵技巧與建立信心。國民健康署將持續推動母嬰友善政策，與醫療院所攜手打造以家庭為中心的照護模式，共同創造母嬰照護的友善支持環境。