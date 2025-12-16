衛福部補助2200萬元 台東成功、長濱續辦「長者智慧手環」照顧計畫

〔記者黃明堂／台東報導〕台東成功、長濱二鄉鎮前年起試辦智慧手環照顧計畫，今年底即將到期。此案是立委陳瑩先在地方推動結合智慧手環照顧長者的模式，看見科技對偏鄉長者健康管理的助益，因此協調將計畫引入台東，試辦兩年成果良好，與立委莊瑞雄協調衛生福利部核定2200萬元，讓台東成功、長濱的智慧手環計畫續辦一年。

陳瑩說，「智能整合健康計畫(智慧手環)」最初於花蓮豐濱試辦，緊急呼叫功能曾成功救回一位84歲長者的生命，被地方視為長輩的「護身符」。前年她爭取3600萬元經費，將計畫擴大到台東成功、長濱二鄉鎮，兩年間已讓超過 1200 位長者受惠，提供客製化健康管理、即時警示與緊急通報，大幅提升偏鄉長者的安全感與健康服務品質。

日前陳瑩在成功鎮拜訪選民時，遇到一位長者默默的走到她面前，並突然在捲起衣袖露出手錶，感謝陳瑩為地方長者爭取這項堪稱「護身符」的設備。陳瑩也向長者旁邊從澳洲返鄉的大女兒與外縣市返家的小女兒提醒，智慧手環具有定位與安全通報等功能，即使家人分隔兩地，也能透過通訊軟體隨時掌握長輩狀況，是偏鄉長者非常重要的守護工具。

陳瑩強調，智慧手環最受長輩家庭肯定的，就是「定位」與「即時通報」功能。偏鄉地廣人稀，許多長者仍堅持每天務農、散步或外出採買，透過智慧手環的定位功能，家屬在外縣市或即使旅居海外，也能即時查看長輩的位置與動態，若有異常偏離日常活動範圍，系統也會主動提醒，讓子女在遠方也能放心長輩在偏鄉的生活。

