衛福部要查「無照廠商」進手術房執刀 台中榮總脫口：新儀器有時需進場協助

台中榮總神經外科疑傳無照廠商進入開刀房操作，院方已成立專案小組釐清真相。手術示意照。Pexels



根據媒體披露，台中榮總多名神經外科醫師驚傳讓無照醫材廠商進開刀房執刀，時間至少3年以上，自己則在一旁納涼，「觀看」廠商進行手術。對此，台中榮總副院長李政鴻今（1/7）日表示，若「新儀器」比較複雜，有時候需要廠商協助，「不過不能進入管制區」，強調院方目前已成立專案小組，釐清真相，依法辦理。

衛福部醫事司則回應，今日將發函給台中市衛生局查明事件，後續將依衛生局調查結果裁處，若涉及違法將依相關法規處罰。由於調查需了解手術室操作流程，可能需要專家協助，整個查明過程預計至少一個月。

台中榮總7日透過文字稿發出2點聲明，第一：臺中榮總明文規定嚴禁任何非醫療人員從事醫療行為；第二：本院已成立專案小組，釐清真相，依法辦理。

副院長李政鴻上午接受媒體訪問時表示，今天早上才看到相關影片，專案小組正在確認影片的真實性。他說：「如果有個人違反規定，我們會依法處置。」

至於廠商涉及哪類醫療器材，李政鴻表示，影片畫面模糊，仍需進一步分析；而廠商進入手術室通常有醫院規定，必須經科主任同意，護理站查核身分，活動範圍僅限特定管制區，且只能從旁觀察或維護其器械，一旦超出管制區即屬違規。

李政鴻也指出，若「新儀器」比較複雜，有時候需要廠商協助，「不過不能進入管制區」，他強調，專案小組將以「勿枉勿縱」原則處理，釐清影片真實性、事件發生時間、地點及手術內容；若查證違法，將送人評會懲處。

