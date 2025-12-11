▲衛福部規劃成立「兒少及家庭支持署」及「長期照顧及社會發展署」，落實健康臺灣願景。

【互傳媒／記者 張玉泰／台北 報導】行政院副院長鄭麗君今（11）日在行政院會聽取「衛生福利部組織調整規劃」報告後表示，為因應社會變遷造成結構轉變，以及兒少、高齡、身心障礙者與婦女相關照顧與發展需求，同時落實賴清德總統「健康臺灣」施政目標，並回應社會期待，衛福部推動組織調整，成立「兒少及家庭支持署」及「長期照顧及社會發展署」，以達成施政總體願景。

鄭副院長表示，，此次組織調整規劃成立「兒少及家庭支持署」，以整合兒少保護、托育、家庭支持與健康政策，為下一代建立更穩固的發展環境，請各部會於組織整合後統整相關政策。此外，本次組織調整也規劃成立「長期照顧及社會發展署」，整合長照、老人、身心障礙者及婦女福利政策、國民年金相關服務，及其他社會發展議題，使整體社會福利政策更具前瞻性與包容性。

未來將由「中央健康保險署」整併健保政策規劃與執行量能，強化政策一致性，提升健保制度整體效能與永續能力。另此次組織調整也同步成立「國家醫療科技評估中心」及「國家中醫研究院」兩個行政法人，以因應業務需求提升公共服務，並加入組織運作。同時，此次調整也強化衛福部法制、國際合作及附屬機構管理架構，使衛福部具備面對未來十年挑戰所需之組織韌性。

最後，鄭副院長請衛福部及本院人事行政總處持續通力合作，加速完成後續相關業務盤點整合、人力配置、法制及行政準備作業。