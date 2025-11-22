衛福部解禁福島食品 卓榮泰：抽驗20多萬件無不合格

行政院卓榮泰表示，福島進口食品經二十多萬件檢驗皆未出現不合格，將依科學證據推動解禁。（圖／黃耀徵攝）

距離福島核災已超過十三年，當年台灣因食品安全疑慮，禁止福島五縣食品進口；如今食藥署正式公告廢止相關限制，日本食品自即日起與其他國家地區回歸相同規範。對此，行政院長卓榮泰今（22）日表示，過去十多年來共進行二十多萬件抽驗，皆未發現不合格情形，因此政府依照法定程序推動解禁，呼籲民眾安心。

食藥署宣布啟動「日本食品回歸常態管理措施」，意味福島進口食品全面解禁。惟近期因日本首相高市早苗拋出「台灣有事論」，引發中日關係緊張，北京當局更祭出暫停進口日本水產政策；在此時間點下，台灣宣布分階段解除日本部分地區食品禁令，引發外界關注。

廣告 廣告

針對相關質疑，卓榮泰今日赴新北市林口區出席「台61線快速公路新北市—苗栗縣路段平交路口改善工程」新北段動土典禮時受訪表示，政府對食品安全的最高原則，就是遵循國際標準與科學證據。日本特定地區食品過去十多年來接受二十多萬件檢驗均未出現不合格，政府也依循預告期、公告等程序推動解禁，希望民眾能基於科學結果放心。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

垃圾堆裡撿肉再炸！菲律賓窮人靠「二手炸雞」活命 網紅實地拍攝成雙面刃

台鐵車廂內抽菸遭車長廣播「請當人別當畜牲」 一票人讚爆：大快人心

買365元鹹酥雞被罵「拜金女」！她怒提分手網友全力挺 男友酸味道歉被罵爆