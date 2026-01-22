衛福部設社工師懲戒查詢專區 何建忠涉性侵執照遭廢

就是這位高雄市衛生局社區衛生中心前執行秘書何建忠，2023年曾獲頒社會安全網、績優督導獎，不過卻傳出他涉嫌性侵事件，震驚社會。對此衛福部表示，日前已在官網設置「社工師懲戒查詢專區」連結各地方政府懲戒決議公報，供外界查詢。

衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐回應，「各地方政府都已經依法來設置懲戒委員會，那目前查有高雄市政府完成這一件的懲戒決議並刊登公報。」

根據懲戒決議書內容指出，何建忠假借職務機會，於非必要範圍利用個人資料，並假借職務機會，成年人故意對少年犯刑法強制性交罪，且經台灣高雄地檢署偵查終結，委員會委員認為何建忠嚴重違反社工師倫理，移付懲戒審議，最後決議廢止他的執業執照及社工師證書。

靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏表示，「中央如何偕同各地方政府訂定統一一致的懲戒標準，未來必須要去套用到中央地方一致性的一個做法，才能夠真正的杜絕這些不適任人力在機構當中流竄。」

衛福部指出，《社工師法》是2023年修法，建立社工師懲戒制度，並在同年底發布《社工師懲戒辦法》，由各地方政府依法設置懲戒委員會，未來會即時更新社工相關懲戒資訊；至於何建忠的績優督導獎，衛福部日前已撤銷他的獲獎資格。

