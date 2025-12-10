衛福部設長照社發署、兒少家庭支持署 加強長照及兒少保護

行政院預計將於11日院會通過《衛生福利部組織法》修正，將成立「長期照顧及社會發展署」及「兒少及家庭支持署」。行政院政務委員陳時中今日(10日)受訪表示，此次衛福部組織改革的核心目的在於改善兒少保護與長照服務的整合度。

陳時中表示，兒童業務在過去改組後分散到許多單位，引發各界質疑兒童福利業務分散、跨部會協調不易等。他指出，政府希望透過衛福部組織改革，更具整合性地處理兒童保護與健康，因此將成立「兒少及家庭支持署」，並設置兒少健康組、保護安置組、家庭支持組、兒童權利及托育服務組與綜合企劃組。

另外，長照業務將整併至新設的「長期照顧及社會發展署」，包含長照支持、管理、機構管理及原老人福利、身障福利、婦女福利等組別。陳時中提到，過去長照、老人福利與身障業務分屬不同單位，溝通上常需提升至部內協調，此次整併可減少行政困擾。

陳時中也提到，原社保司功能將調整；另外，本次改組增加兩個行政法人「國家健康科技評估中心」及「國家中醫藥研究院」。他指出，相關業務如新醫療技術評估、中醫藥研究等，將由行政法人承接。

陳時中強調，本次組織調整針對以往業務分散及協調不便等問題提出改善方向，整體來講「是一個進步」，對於服務社會及業務整合應該很有幫助 。