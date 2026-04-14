衛福部評比出爐 曾梓展：台中衛生局連5年六都第一

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〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市政府衛生局長曾梓展在衛福部衛政及社政首長聯繫會議，由衛福部長石崇良頒發「114 年度地方衛生機關業務考評」綜合獎第一組第1名，曾梓展表示，這是是台中市連續第5年蟬聯六都第一，總分更是全國之冠，展現衛生局守護市民健康的堅定決心與專業實力。

在中央考評10大項業務中，中市衛生局在醫政、長期照顧、照護、口腔健康、中醫藥、食品藥物、防疫、保健等 8 大核心業務，均榮獲六都第一。

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曾梓展今天表示，秉持「全齡守護」的核心理念，對不同生命週期建構健康網絡，從母嬰照護，銜接幼兒園入園篩檢，並針對青少年健康提供心理與生理支持，讓孩子安心成長。

曾梓展說，衛生局也積極推動成人預防保健及癌症篩檢，以利及早發現、及早治療；深耕長者長照服務網絡布建及失智友善政策，讓長輩在社區中獲得最妥適的照顧，並建構食安智慧雲，提供正確快速食安資訊，布建全方位藥事服務，把關用藥安全。

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