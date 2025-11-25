衛福部豐原醫院附設后里綜合長照機構落成啟用

【記者陳世長台中報導】「衛生福利部豐原醫院附設后里綜合長照機構」（24）日於后里區舉行落成啟用典禮，象徵后里區擁有第一家住宿式長照機構，長期照顧服務量能再升級，機構可提供200床的住宿服務及30人的日間照顧服務，讓在地長輩與家庭能享有更完整、更便捷、更貼近需求的長照服務。 行政院長卓榮泰說明，中央推動「長照3.0」政策，未來長照經費將突破1,000億元及住宿式服務使用者補助方案，將由12萬元提升至18萬元。未來的長照3.0，將以健康促進、醫療照顧整合、積極復能、提升機構量能、強化家庭支持、導入智慧照顧、落實安寧善終及人力專業發展為八大推動目標。



副市長賴淑惠表示，截至10月，台中市65歲以上人口已達49萬4,385人，占全市人口17.2%，推估今年中市長照服務需求會突破9萬8千多人。市府除全力推動長照2.0政策，截至10月止，已布建1,968處長照資源、48處失智據點、10處失智共照中心，行政區涵蓋率達百分百，資源逐年擴增，讓市民在熟悉的社區就能獲得妥善的照護。市府也將積極配合中央即將上路的長照3.0，共同實現「健康老化、在地安老、安寧善終」的願景。



衛生局補充，市府為協助醫院及長照機構順利規劃與興建，透過跨局處合作，全力協助衛生福利部豐原醫院辦理都市計畫地目變更，並促成內政部都市計畫委員會審議通過。地目變更後，基地形狀更加方正，有助於醫院進行更完善的空間與設施設計，同時也規劃與主要道路的連結，進一步提升后里區的醫療與長照服務量能。







