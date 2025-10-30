衛福部贈2錢金鎖片！黃金漲翻天 人瑞意外賺到

作為重陽賀禮，衛服部贈送剛滿百歲的長者，每人可獲得2錢的金鎖片。（圖／總統府提供）





適逢重陽節，衛福部大手筆送禮，滿百歲的人瑞，可以獲得2錢金鎖片！銀樓業者說，2錢的價值大約3萬2，直呼長者們真的是賺到了。尤其，從10月的金價來看，雖然目前稍稍回落，每錢大約1萬5千5百元，但仍比月初高，整體來看，持續往上升。

銀樓櫥窗金光閃閃，各種金飾金鎖片，擺出來有夠氣派，金價整體趨勢持續走強，為了慶祝重陽節，衛福部也砸重金，送給人瑞們金鎖片，寫著大大的壽，象徵長壽與福氣，作為重陽賀禮，衛服部針對剛滿百歲的長者，每人可獲得2錢的金鎖片，超過百歲則獲得0.5錢的金鎖片，今年的百歲人瑞來到5749人，創下歷史新高，衛福部預算也飆破7千6百萬元，銀樓業者直呼，人瑞們真的是賺到了。

銀樓業者鄭小姐：「兩錢的金鎖片，它的價值大約落在3萬2，0.5錢的價值大概落在8千塊錢。」

從10月的金價來看，這個月初，每錢落在1萬4千7百元左右，10月中金價飆高，每錢來到1萬6千7百元，雖然月底稍稍跌落，30號每錢1萬5千5百元，但價格仍比月初高，銀樓業者認為，雖然起起伏伏，整體來看還是往上升。

銀樓業者鄭小姐：「金價受控於川老大的一句話，我要做什麼事，或者美國聯準會，他們想要做的動作，就會使得黃金價格，忽高忽低忽高忽低，但是長期看還是漲的。」

金鎖片讓長者們樂開懷，但求職網站調查，中高齡勞工也就是45歲到65歲年齡段，有熟齡族焦慮，就是因為財務壓力大，還有家庭照顧的負擔，甚至有41％「熟齡勞工」是月光族，台灣邁入超高齡化社會，如何妥善輔導熟齡勞工、照顧長者，也成為政府的一道課題。