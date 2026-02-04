衛福部超前部署！提前啟動春節關懷弱勢措施

▲衛福部春節提前啟動加強關懷，協助陷困弱勢平安過年。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 115年農曆春節假期即將來臨，考量年節常遇低溫來襲且有9天假期，衛生福利部已督請相關部會及縣市提前啟動春節加強關懷弱勢措施，輔導生活陷困民眾申請急難救助、給予物資救助等，協助平安過年。

衛福部日前已邀集各地方政府、教育部、內政部民政司、警政署、消防署，以及民間團體等單位召開專案會議，整合公私部門資源，共同協力辦理各項關懷弱勢工作。地方政府於春節期間也指派專責人員留守待命，備妥急難救助備用金，以應緊急事件發生時，及時救助紓困。

為能即時協助有需要的民眾，1957福利諮詢專線在春節期間不打烊，每日8時至22時提供服務，由社工提供遭遇急難者援助或相關社會福利諮詢及受理通報個案。

衛福部社工司司長蘇昭如表示，民眾如遭遇到經濟上的困難，或發現身旁親友生活陷困，可撥打1957免付費福利諮詢專線求助，讓專業社工及時提供協助，在溫暖的社會網絡中度過難關，安心過年。

