衛福部辦國際研討會 引領亞太AI實證治理新典範

為推動人工智慧醫療產品的臨床實證與政策落地，衛生福利部資訊處於今天（20日）在華南銀行國際會議中心舉辦「臺灣AI影響性研究中心聯合啟動大會暨國際研討會」，正式宣告我國AI影響性研究制度啟動。此次活動聚焦「以臨床實證推動AI醫療創新」主軸，展現臺灣在建立AI臨床效益與醫療經濟影響評估的重要里程碑。

衛福部資訊處處長李建璋表示，AI技術在影像判讀、疾病預測與臨床決策支援等領域發展迅速，但其臨床效益與醫療經濟價值尚待以科學方法驗證。為此，衛福部自113年啟動「AI影響性研究中心」制度，於臺北榮總、臺中榮總、三軍總醫院、成大醫院及臺大醫院等五家醫學中心設置AI影響性研究中心示範據點，推動跨院臨床實證、中央審查委員會與多中心資料串流分析機制，形成我國AI臨床試驗與健保給付評估的重要基礎。

啟動大會邀集產官學研領袖共同出席，象徵政府與臨床醫療體系攜手合作，邁向可信任AI醫療實證的新階段。「AI影響性研究中心聯合啟動儀式」會中由李建璋處長、召集人成大醫學院沈孟儒校長、臺中榮總陳適安名譽院長、台灣數位健康產業發展協會陳良基理事長與五大AI影響性研究中心與其跨體系合作聯盟醫院中心代表共襄盛舉，宣示臺灣AI實證制度正式運行。