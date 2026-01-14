衛福部辦「主權雲應用發表會」 守護國民數據資產的主權

衛生福利部於今天(14日)召開「主權雲應用發表會」，由部長石崇良親自主持，邀集微軟、谷歌及亞馬遜全球三大雲端運算巨擘，以及法律與倫理專家，共同宣告臺灣醫療數位轉型的新里程碑。會中正式發布衛生福利部資訊處「主權雲端八大指導方針」，強調在導入全球先進雲端技術的同時，必須守護國民數據資產的主權。

過去雲端服務的導入多以「效率」與「成本」為考量，但在數位國防與資安威脅日益嚴峻的今日，衛福部將戰略核心轉向「數位主權」，衛福部長石崇良表示，現在醫療資訊發展變成大數據時代，AI就是趨勢，AI的發展過程中如何讓它的運用更為普及，雲端化就是一種趨勢，因此這幾年也不斷地在各項建設上朝向雲端基礎做發展。

但是資安問題以及運用上的問題一直是很重大的瓶頸，因此才特別召開研討會，主題為「主權雲」，主權雲的概念就是要取得所有民眾的信任，從八大方針原則，使用授權限制、使用透明的稽核、處理過程的加密或是取用刪除紀錄等，再加上希望這些資料必須在臺灣境內落地為主，管理也要符合當地的法規。

衛福部表示，微軟、谷歌及亞馬遜代表也受邀為此項方針凝聚共識，並分享如何將全球公共雲端轉化為符合臺灣規範的「主權雲」。石崇良部長強調，將透過這套主權雲架構，證明臺灣不需要在「先進技術」與「國家主權」之間做選擇，而是有能力兩者兼得，為全民打造一座充滿溫度、安全感與韌性的數位家園。