衛福部醫事在地養成計畫115年度公費生 2月25日報名





【NOW健康 編輯部／整理報導】衛福部官網公布115學年度「原住民族及離島地區醫事人員養成計畫」（養成計畫）公費生學士班甄試招生簡章，預計招生117名，包含醫學系33名、牙醫學系6名、護理學系52名、藥學系11名、醫學生物技術暨檢驗學系3名、生物醫學影像暨放射科學學系2名、物理治療學系3名、職能治療學系2名、臨床心理學系1名、語言治療學系2名、營養學系1名，及呼吸治療學系1名。



醫事在地養成計畫公費生2月25日開放報名 四月舉辦面試並於五月公告錄取名單



除了衛福部官網，承辦單位高雄醫學大學招生入學資訊網也對外公告相關訊息，衛福部表示，考生可自行下載簡章，並於報名期間至網路報名，報名期間為115年2月25日上午9時起至3月11日下午5時止，逾期不予受理。

衛福部提醒，公費生甄試一律採網路報名，請務必詳閱簡章規定，確實檢視申請資格，依網頁指示登錄及上傳審查資料。高雄醫學大學將於115年3月20日網路公告合於面試名單，4月12日（星期日）舉辦面試作業，4月27日開放網路查詢成績及5月14日公告各校系錄取正、備取生名單。



凡經錄取之正備取生，應依大學甄選入學委員會規定，於6月4日至5日向大學甄選入學委員會登記就讀志願序，參加統一分發。



衛福部第5期醫事在地養成計畫招生117名 醫學系服務年期調整為10年以補偏鄉人力



為持續補實原住民族及離島地區在地的醫事人力，衛福部持續推動「養成計畫」，已邁入第5期（111年至115年），115學年度在地養成計畫學士班甄試入學招生重點如下：



▸招生名額及系別： 115學年度預招生117名，醫學系33名、牙醫學系6名、護理學系52名、藥學系11名、醫學生物技術暨檢驗學系3名、生物醫學影像暨放射科學學系2名、物理治療學系3名、職能治療學系2名、臨床心理學系1名、語言治療學系2名、營養學系1名、呼吸治療學系1名。



▸申請資格： 原住民籍、離島籍（澎湖縣、金門縣、連江縣、臺東縣蘭嶼鄉及綠島鄉、屏東縣琉球鄉）與偏鄉籍。



▸體檢規定： 填報國防醫學大學志願者之澎湖縣籍及偏鄉籍考生，請務必詳閱簡章並配合至該校指定之體檢醫院及體格基準完成體檢，網路報名時需一併檢附體檢報告。如至報名截止時間尚未能檢具體檢表（尚未取得體檢報告表或複檢體檢表等），則於報名時須先填具並上傳體檢表繳交切結書，且依簡章規定期限交付體檢表。



▸修業年限： 依就讀學校科系組別規定，修業年限4至6年。



▸服務年數： 與就讀學校科系組別所定修業年數相同，另醫學系公費生之服務年數調整為10年，主要為在地養成醫事人力之永續發展，並與衛福部重點科別培育公費醫師制度一致。



# 首圖來源／Freepik



