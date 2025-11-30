衛福部醫美新規引爆爭議！學會憂：衝擊逾600人、釀海外醫療潮

形體美容外科醫學會常務理事邱正宏。（李念庭攝）

衛福部預告修法管理醫美，醫事司上周與40個醫界團體，達成「直美關門」共識，醫美診所評鑑爭議大，延至本周三討論。形體美容外科醫學會指出，新法恐衝擊600多名合法投入醫美的資深醫師，導致市場供不應求，若消費者轉往海外醫美，反增海外醫療風險；評鑑也應以「鼓勵取代強制」，將再度向衛福部表達訴求。

衛福部預告修正特管辦法，未來從事非侵入性醫美處置醫師須先完成PGY訓練；執行醫美手術醫師須具備大外科資格；從事高風險醫美手術醫療院所都須通過評鑑，包括診所在內。醫事司26日邀集40個醫界團體，初步達成「加強醫美管理」、「直美關門」共識，往後醫學生畢業一定要經PGY訓練才能投入醫美，並回溯自民國108年後的直美醫師，未來須回醫院補訓練。

形體美容外科醫學會常務理事邱正宏今表示，認同醫師資格應更完備才能保障病人安全，畢業後多兩年訓練，對資歷和經驗都有幫助。然而，過去相信政府政策，得到醫師執照後合法進入醫美市場的600多位醫師，正處40多歲、要顧家庭、付房貸等，若不能繼續為病人服務，要回醫院接受2年PGY訓練，生計會有困難。

邱正宏指出，近年來發生的醫美事件，與這600多名醫師並無關聯，雖然樂見政府加強把關美容醫學，但也應該考慮過去正規進入市場的醫師權益。若600多人都回醫院受訓，也會擔心服務量降低、導致醫美市場供不應求，民眾可能面臨找不到醫療服務狀況，若轉往韓國、上海等地，更會增加海外醫療風險。

邱正宏強調，海外醫療風險在於「一旦人置身國外，術後責任鏈就被完全切斷」，民眾無法回到手術國家處理、無法聯繫原醫師、欠缺後送制度支援，最後小問題變成大憾事。近年返台求助的民眾案例大幅增加，多因術後追蹤不足、設備與急救能力落差、甚至臨時更換醫師等因素所造成。

至於診所評鑑部分，邱正宏強調，合格醫療院所都是通過衛生局核准設立，技術當然有優劣，因此在選擇合格醫療院所時，若診所有通過美容醫學品質認證，是加分項目，「應該以鼓勵代替強制」，通過認證是加分項，但若強制評鑑，恐損害工作者權益。

衛福部周三將再度與相關團體開會，邱正宏說，將會針對網紅帶貨、帶客到海外做醫美整形等議題提出建議。學會也提出醫美安全「鐵三角」，專業、安全、真實，其中包含後送機制啟動，學會近年與長庚醫院建立後送中心，當發生意外，可透過管道緊急後送到大醫院處理。

邱正宏說，很多醫學中心管理階層、醫師，不了解基層困境，一味批評「醫療意外都發生在診所」。但醫院治療也有風險，只是醫院案例少，醫美診所數量多，量大數字當然大，但不代表基層做醫美治療風險比較高。

