衛福部醫院評鑑制度4年變6年 醫改會：方向正確但「這2點」仍是隱憂
醫改會指出，醫院評鑑改革不只是頻率調整，更關鍵的是如何讓品質與制度誘因形成正向循環。（圖片來源／freepik）
在醫療人力長期吃緊、行政負擔不斷加重的情況下，現行醫院評鑑制度近年頻頻被第一線醫護批評「為評鑑而忙」，大量時間與人力投注在文書與因應查核，卻未必真正反映日常醫療品質。
衛福部27日公告，將啟動醫院評鑑制度改革第一步，評鑑合格效期由4年延長為6年，並回溯至112年通過評鑑的醫院，預計在118年才會以新制度進行下一輪評鑑。衛福部強調此舉是醫院評鑑改革的第一步，配合打造「醫療品質日常化監測機制」，以減輕醫療院所準備評鑑的大量文書與人力負擔，讓醫療人力能夠回歸臨床照護核心工作。
此政策一出即引發業界與民間團體廣泛討論。
衛福部醫事司說明，新制會配合「健康台灣深耕計畫」的四大主軸，導入智慧醫療、改善醫院工作環境與教學模式等，以減輕醫院準備評鑑的行政負擔，並強調新制將搭配智慧科技與長期品質監測系統，而非評鑑期間的「空窗期」，會結合即時追蹤與不定時重點評鑑以維持監督效果。
衛福部部長石崇良指出，過去疫情期間評鑑制度已動用更彈性的訪視方式，降低院內感染風險，也因此看見透過日常監測引導品質提升的可能性。
不過，醫改會執行長林雅惠接受《信傳媒》電訪時提醒，若只單純延長評鑑效期而不搭配真正具體的品質區別、監測方法與資源均衡分配，可能會讓民眾對醫療品質的信賴反而下降。
醫改會的核心觀點：理念對但鑑別力不足仍是關鍵挑戰
面對衛福部的政策變動，林雅惠指出，醫院評鑑制度改革的方向有其積極意義，但也存在不少需要補強的地方。她強調，評鑑制度的核心不應只是延長合格效期，而是要提升「鑑別力」，即評鑑本身要能有效區分醫院品質好壞，而不是讓所有醫院看起來都像「優等生」，這也是醫改會長期關注的議題。
1. 鑑別力不足讓評鑑失去意義
林雅惠指出，目前評鑑結果常常顯示大部分醫院均有優良表現，但這不代表所有醫院品質真實一致；主要是各醫院已熟悉評鑑的「遊戲規則」，在短時間內集中投入人力準備文件與資料，因此評鑑反而失去其本意的鑑別功能。
「真正的品質好壞應該透過日常監測與臨床實際表現來判斷，而不是只靠每幾年一次的書面審查。」
林雅惠進一步指出，衛福部過去評鑑改革已談了多年，早在2017年相關政策方向就已提出要減少評鑑項目並透過系統性監測取代形式化審查，但如今實際成效仍不如預期。
2. 評鑑需依照分級醫療角色明確設計
不同醫院層級的核心任務不同，醫改會認為評鑑指標應依醫學中心、區域醫院、地區醫院等不同層級設定差異化標準，而不是一體適用。「這樣才有助於讓評鑑真正反映醫院的角色與責任分工，而不是流於形式。」
日常監測vs.傳統評鑑：誰來保障病人安全？
衛福部的新制核心在於「評鑑日常化」，試圖改變過去依賴短期集中評鑑的模式，改為將監測結果常態化分析，並透過智慧科技及資訊系統把品質指標收集起來。然而這也引出一個關鍵問題：
林雅惠指出，日常監測固然有其正面意義，但並非所有指標都能簡單用數據判定好壞。
她舉例，像「平均住院日數」這樣的指標，其高低本身不一定代表品質好壞，而是需要專業解讀與臨床情境分析。「若只是單純看數字而無深入分析，可能會造成錯誤判斷與不必要的壓力。」監測系統背後的解讀與應用才是真正的關鍵。
公眾信任與資源分配：政策最終關乎民眾
醫改會也強調，評鑑制度的最終目的應該是提升公眾對醫療品質的信任，而不只是制度本身的改良。「若評鑑效期延長，但缺乏足夠的中期抽查與即時反饋，反而可能讓民眾覺得在評鑑期間醫院的品質監督鬆散，進一步降低信任感。」
此外，林雅惠提到評鑑也與醫療資源分配、醫療網規劃密切相關。醫改會過去分析指出，醫學中心過度集中在北部，與分級醫療與資源均衡分配的政策目標有落差。醫院評鑑不能僅是一個行政標籤，而是應該與醫療網規劃一起考量，讓資源分布更符合人口醫療需求。
林雅惠指出，「疫情期間暫停評鑑，其實已經讓我們看到，如果少了外部約束，人力缺口與醫療品質惡化的風險會不會更高，這些都值得持續關注。」
衛福部推動醫院評鑑制度改革，將評鑑效期由4年延長為6年，盼減輕醫療行政負擔，讓醫療人員回歸臨床本質，但醫改會也提醒改革應有足夠的中期抽查與即時反饋。（圖片來源／信傳媒編輯部）
不再為評鑑而忙，洪子仁：讓醫護回到病人身邊才是核心
新光醫院副院長、台灣醫務管理學會理事長洪子仁接受《信傳媒》電訪時則指出，醫院評鑑效期由4年延長至6年，並非放鬆管理，而是有明確的實證基礎。
他提到疫情期間長達多年未進行實地評鑑，但醫療機構在感染管制與病人安全等面向，仍維持高度水準，並獲得國際肯定，顯示台灣醫療品質已能在沒有密集評鑑下穩定運作，評鑑制度原本希望建立的品質文化，已逐漸內化為醫療人員的日常。
他指出，延長評鑑效期有助於替醫護人員減壓，尤其在人力吃緊的情況下，減少為評鑑準備大量文書，本身就是改善工作環境的一環。未來評鑑制度將從過去「4年一次、集中準備」，轉向「365天日常化、持續監測」，透過即時數據回報與資訊系統，取代一次性的突擊式評鑑，避免「為了評鑑而評鑑」。
在評鑑內容上，洪子仁強調，智慧醫療不等於購置設備，而是能否真正解決人力缺口，包括運用AI輔助診斷減輕醫師負擔、發展遠距醫療提升偏鄉可近性，以及推動全電子病歷以減少護理文書作業。「科技導入的核心目的，是釋放醫護人力，讓醫護回到病人身邊。」
洪子仁也指出，未來評鑑標準不會降低，感染管制與病人安全仍是醫療底線，但監控方式將走向自動化與預警式管理，並更聚焦於臨床結果指標，如再入院率、術後感染率等，這類量化數據比大量文書更能反映真實醫療品質。
未來評鑑搭配不定期訪查及動態監測機制
在支付制度上，洪子仁認為評鑑結果應與健保DRG及支付制度正向連動。品質穩定、評鑑優良的醫院，應在健保支付或行政審核上獲得更多彈性與簡化流程的「管理紅利」，才能形成良性循環，而非出現品質做得好，收入反而不如品質不佳醫院的反向誘因。
針對外界擔心評鑑頻率延長，可能削弱監督力道，洪子仁指出，衛福部已規劃未來仍會有重點評鑑與不定期訪查，並搭配動態監測機制。表現良好的醫院，給予更多信任與彈性；若出現指標異常或重大病安事件，則立即啟動重點追蹤，而不是等到多年後才處理。
在台灣面臨高齡化社會與醫療需求多樣化的今天，醫療評鑑制度的改革不只是政府一紙公告，而是對全民醫療品質重塑信心的重要關鍵。未來如何整合政策面、醫療機構與民間監督力量，仍是醫療體系持續進步的關鍵課題。
更多信傳媒報導
國科會通過14案 群聯將進駐竹北生醫園區 新寳紘在南科設半導體用膠材研發中心
CIP渢妙風場首批水下基樁全數完工 世紀風電拚第一季上市
對決柯建銘》吳思瑤上周才說有志之士願意服務黨團 蔡其昌今登記選民進黨團總召
其他人也在看
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 264則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 16 小時前 ・ 264則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 55則留言
快訊／黃仁勳剛抵台就森77？駁斥「這」假消息 反問放話者用意何在
輝達執行長 黃仁勳 今（29）日抵達台灣，行程備受關注，但一落地就成為焦點。針對近日外媒盛傳「輝達H200晶片運到中國大陸」的消息，黃仁勳在機場接受聯訪時罕見嚴肅回應，直言相關內容是「假新聞」，甚至反問外界應該思考「放出這種消息的人，真正用意是什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 43則留言
「這1牌」100%橄欖油爆假！涉混芥花油販售 現在立刻去你家廚房檢查
有關融○國際有限公司疑似違反《食品安全衛生管理法》案件，食品藥物管理署今（1月29日）說明如下。 民眾檢舉疑似攙偽 北檢指揮檢調偵辦 本案係民眾向法務部調查局嘉義市調查站檢舉，指出融○國際有限公司疑似以芥花油混充橄欖油販售。經嘉義市調查站報請臺北地方檢察署指揮偵辦，檢調隨即展開相關調查作業。 跨縣市聯合稽查 查獲混油重新分裝販售情事 依臺北地方檢察署指揮，食品藥物管理署於1月20日會同嘉義市調查站、新北市政府衛生局及臺北市政府衛生局，前往該公司製造場所及公司所在地進行聯合稽查，以釐清產品來源、製程及標示情形。經查，業者進口「蒙○樂橄欖油」後，混合「芥花油」重新分裝，產品卻標示為「蒙○樂橄欖油」，並標示成分為「100% pure橄欖油」對外販售，涉有攙偽及標示不實情事。 問題油品已封存 設備扣押並責令全面回收 針對查獲違規情形，現場已依法封存相關橄欖油產品，並由嘉義市調查站扣押混油槽等設備。同時，已責令業者將涉案油品全面下架回收，以防止問題產品持續於市面流通。 違反食安法最重可判7年 食藥署強調絕不寬貸 本案目前已由檢調單位持續偵辦中。食品藥物管理署嚴正重申，市售食品如有標示不實情事，依常春月刊 ・ 15 小時前 ・ 34則留言
習近平壓不住了？五大戰區表態兩極 網傳張又俠人馬交火、軍官爆辭職潮
中共國防部宣布調查軍委副主席張又俠與委員劉振立後，中國政局詭譎。網傳大量解放軍部隊全副武裝湧向北京，京津唐高速公路疑遭封鎖，中南海警備升級，氣氛緊張。軍中對此清洗行動反應兩極，部分戰區保持沉默，甚至有軍官爆料內部出現辭職潮。外界分析張又俠落馬可能與其「嚴重踐踏軍委主席負責制」有關，挑戰習近平權威。這波高層清洗引發軍心動盪，顯示習近平正面臨嚴峻挑戰，國際高度關注中國軍方動向。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 251則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 16則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5則留言
Mazda2、CX-3傳出今年將停產，CX-20可能全面接管小車市場
2014年問世的現行Mazda2、CX-3，銷售至今都已超過10年，雖然去年12月雙雙推出新年式車型，並未有改款計畫，但有日本媒體收到經銷端流出的消息，表示CX-3將於今年3月底停止生產，Mazda2也傳出有可能會在今年6月底停止生產，並提到訂單如果達到生產額度的上限將會停止接單，但是否會有後繼車？何時準備交棒？目前官方依然保密到家。地球黃金線 ・ 2 天前 ・ 發表留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 75則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 228則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 2則留言
李多慧不甩韓職啦啦隊禁令 堅定留台：自己的人生自己選擇
柯震東與李多慧今（29）日為運動品牌合體宣傳，近來傳出韓國職棒球團禁止旗下啦啦隊員同時在台韓兩地應援。對此，李多慧表示自己並未受到影響，「我在韓國沒有活動四年了，因為我一直住在台灣，不知道韓國的消息。」不過是否會給其他韓籍啦啦隊員建議？她說：「自己的人生自己選擇。」許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前 ・ 47則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 21 小時前 ・ 12則留言
36歲女工程師嚴重糖尿病！靠「2招」5個月就逆轉：大家都做得到
台灣糖尿病患恐超過300萬，許多患者雖有服藥，血糖仍控制不佳。醫師王律婷指出，一名36歲的女工程師，糖尿病史達8年，高壓工作讓她無法「好好吃飯」，即使用藥，糖化血色素仍高達10.9%，在經過5個月的飲食管理、運動並多做肌力訓練後，糖化血色素降至5.3%，已回到正常值。女子不僅不再需要施打胰島素針劑，就連口服藥也大幅減少劑量。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17則留言
聯電法說變法會！跌停作收還有4萬張跑不掉 分析師：買點快到了
晶圓代工廠聯電（2303）28日剛舉行完法說會，今（29）日以70.3元開出，隨著賣壓湧現，開盤30分鐘左右慘遭打入跌停版，股價鎖死在68.4元，截至收盤，跌停仍未打開，成交量逾27萬張，另外還有4.2萬張排隊賣不掉。分析師表示，成熟製程長線仍看好，投資人先不用在此時殺低，至於空手者可在65元左右價位分批布局。Yahoo股市 ・ 22 小時前 ・ 31則留言
67歲《五燈獎》廖偉凡消失台演藝圈20年！揭「年收300萬新身份」
67歲的廖偉凡曾主持經典歌唱節目《五燈獎》，近年鮮少在台灣公開受訪，昨晚出席演藝工會尾牙，看得出氣色紅潤、精神奕奕，訪問時的聲線依舊優雅好聽。他說自己相當注重養生，一週至少跑步4天，就算下雨也會在家超慢跑50分鐘以上。這3年他將生活重心幾乎全放在照顧臥病在床的百歲母親，但也到生技公司擔任顧問。自由時報 ・ 1 天前 ・ 40則留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 2 天前 ・ 26則留言