衛福部醫院評鑑制度4年變6年 醫改會：方向正確但「這2點」仍是隱憂

醫改會指出，醫院評鑑改革不只是頻率調整，更關鍵的是如何讓品質與制度誘因形成正向循環。（圖片來源／freepik）

在醫療人力長期吃緊、行政負擔不斷加重的情況下，現行醫院評鑑制度近年頻頻被第一線醫護批評「為評鑑而忙」，大量時間與人力投注在文書與因應查核，卻未必真正反映日常醫療品質。

衛福部27日公告，將啟動醫院評鑑制度改革第一步，評鑑合格效期由4年延長為6年，並回溯至112年通過評鑑的醫院，預計在118年才會以新制度進行下一輪評鑑。衛福部強調此舉是醫院評鑑改革的第一步，配合打造「醫療品質日常化監測機制」，以減輕醫療院所準備評鑑的大量文書與人力負擔，讓醫療人力能夠回歸臨床照護核心工作。

此政策一出即引發業界與民間團體廣泛討論。

衛福部醫事司說明，新制會配合「健康台灣深耕計畫」的四大主軸，導入智慧醫療、改善醫院工作環境與教學模式等，以減輕醫院準備評鑑的行政負擔，並強調新制將搭配智慧科技與長期品質監測系統，而非評鑑期間的「空窗期」，會結合即時追蹤與不定時重點評鑑以維持監督效果。

衛福部部長石崇良指出，過去疫情期間評鑑制度已動用更彈性的訪視方式，降低院內感染風險，也因此看見透過日常監測引導品質提升的可能性。

不過，醫改會執行長林雅惠接受《信傳媒》電訪時提醒，若只單純延長評鑑效期而不搭配真正具體的品質區別、監測方法與資源均衡分配，可能會讓民眾對醫療品質的信賴反而下降。

醫改會的核心觀點：理念對但鑑別力不足仍是關鍵挑戰

面對衛福部的政策變動，林雅惠指出，醫院評鑑制度改革的方向有其積極意義，但也存在不少需要補強的地方。她強調，評鑑制度的核心不應只是延長合格效期，而是要提升「鑑別力」，即評鑑本身要能有效區分醫院品質好壞，而不是讓所有醫院看起來都像「優等生」，這也是醫改會長期關注的議題。

1. 鑑別力不足讓評鑑失去意義

林雅惠指出，目前評鑑結果常常顯示大部分醫院均有優良表現，但這不代表所有醫院品質真實一致；主要是各醫院已熟悉評鑑的「遊戲規則」，在短時間內集中投入人力準備文件與資料，因此評鑑反而失去其本意的鑑別功能。

「真正的品質好壞應該透過日常監測與臨床實際表現來判斷，而不是只靠每幾年一次的書面審查。」

林雅惠進一步指出，衛福部過去評鑑改革已談了多年，早在2017年相關政策方向就已提出要減少評鑑項目並透過系統性監測取代形式化審查，但如今實際成效仍不如預期。

2. 評鑑需依照分級醫療角色明確設計

不同醫院層級的核心任務不同，醫改會認為評鑑指標應依醫學中心、區域醫院、地區醫院等不同層級設定差異化標準，而不是一體適用。「這樣才有助於讓評鑑真正反映醫院的角色與責任分工，而不是流於形式。」

日常監測vs.傳統評鑑：誰來保障病人安全？

衛福部的新制核心在於「評鑑日常化」，試圖改變過去依賴短期集中評鑑的模式，改為將監測結果常態化分析，並透過智慧科技及資訊系統把品質指標收集起來。然而這也引出一個關鍵問題：

林雅惠指出，日常監測固然有其正面意義，但並非所有指標都能簡單用數據判定好壞。

她舉例，像「平均住院日數」這樣的指標，其高低本身不一定代表品質好壞，而是需要專業解讀與臨床情境分析。「若只是單純看數字而無深入分析，可能會造成錯誤判斷與不必要的壓力。」監測系統背後的解讀與應用才是真正的關鍵。

公眾信任與資源分配：政策最終關乎民眾

醫改會也強調，評鑑制度的最終目的應該是提升公眾對醫療品質的信任，而不只是制度本身的改良。「若評鑑效期延長，但缺乏足夠的中期抽查與即時反饋，反而可能讓民眾覺得在評鑑期間醫院的品質監督鬆散，進一步降低信任感。」

此外，林雅惠提到評鑑也與醫療資源分配、醫療網規劃密切相關。醫改會過去分析指出，醫學中心過度集中在北部，與分級醫療與資源均衡分配的政策目標有落差。醫院評鑑不能僅是一個行政標籤，而是應該與醫療網規劃一起考量，讓資源分布更符合人口醫療需求。

林雅惠指出，「疫情期間暫停評鑑，其實已經讓我們看到，如果少了外部約束，人力缺口與醫療品質惡化的風險會不會更高，這些都值得持續關注。」

衛福部推動醫院評鑑制度改革，將評鑑效期由4年延長為6年，盼減輕醫療行政負擔，讓醫療人員回歸臨床本質，但醫改會也提醒改革應有足夠的中期抽查與即時反饋。（圖片來源／信傳媒編輯部）

不再為評鑑而忙，洪子仁：讓醫護回到病人身邊才是核心

新光醫院副院長、台灣醫務管理學會理事長洪子仁接受《信傳媒》電訪時則指出，醫院評鑑效期由4年延長至6年，並非放鬆管理，而是有明確的實證基礎。

他提到疫情期間長達多年未進行實地評鑑，但醫療機構在感染管制與病人安全等面向，仍維持高度水準，並獲得國際肯定，顯示台灣醫療品質已能在沒有密集評鑑下穩定運作，評鑑制度原本希望建立的品質文化，已逐漸內化為醫療人員的日常。

他指出，延長評鑑效期有助於替醫護人員減壓，尤其在人力吃緊的情況下，減少為評鑑準備大量文書，本身就是改善工作環境的一環。未來評鑑制度將從過去「4年一次、集中準備」，轉向「365天日常化、持續監測」，透過即時數據回報與資訊系統，取代一次性的突擊式評鑑，避免「為了評鑑而評鑑」。

在評鑑內容上，洪子仁強調，智慧醫療不等於購置設備，而是能否真正解決人力缺口，包括運用AI輔助診斷減輕醫師負擔、發展遠距醫療提升偏鄉可近性，以及推動全電子病歷以減少護理文書作業。「科技導入的核心目的，是釋放醫護人力，讓醫護回到病人身邊。」

洪子仁也指出，未來評鑑標準不會降低，感染管制與病人安全仍是醫療底線，但監控方式將走向自動化與預警式管理，並更聚焦於臨床結果指標，如再入院率、術後感染率等，這類量化數據比大量文書更能反映真實醫療品質。

未來評鑑搭配不定期訪查及動態監測機制

在支付制度上，洪子仁認為評鑑結果應與健保DRG及支付制度正向連動。品質穩定、評鑑優良的醫院，應在健保支付或行政審核上獲得更多彈性與簡化流程的「管理紅利」，才能形成良性循環，而非出現品質做得好，收入反而不如品質不佳醫院的反向誘因。

針對外界擔心評鑑頻率延長，可能削弱監督力道，洪子仁指出，衛福部已規劃未來仍會有重點評鑑與不定期訪查，並搭配動態監測機制。表現良好的醫院，給予更多信任與彈性；若出現指標異常或重大病安事件，則立即啟動重點追蹤，而不是等到多年後才處理。

在台灣面臨高齡化社會與醫療需求多樣化的今天，醫療評鑑制度的改革不只是政府一紙公告，而是對全民醫療品質重塑信心的重要關鍵。未來如何整合政策面、醫療機構與民間監督力量，仍是醫療體系持續進步的關鍵課題。

