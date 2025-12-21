衛福部針對北市隨機攻擊案 提供每人3次免費諮商至明年底

地上擺滿了鮮花、餅乾飲料，還有悼念死者的卡片，因為台北捷運台北車站及中山站，日前發生隨機襲擊事件，造成嚴重傷亡。台北捷運特地在事發地點，設置悼念關懷專區，讓民眾有個表達哀悼，情緒安放的公共空間。

台北捷運旅客林小姐表示，「如果這樣的悼念區，可以讓其他人的心理，得到適當的慰藉，也讓社會以此為警惕，不再發生這樣的事情。」

台北捷運旅客朱小姐認為，「應該珍惜當下的每一天，希望這樣的事情不要再發生了。」

為了表達對罹難者的追思與悼念，台鐵也宣布，台北車站大廳聖誕樹，將從20日起熄燈3天，為逝去的生命默哀。

由於這起隨機傷人事件震驚社會，也讓不少民眾心中留下陰影，出現不安、恐慌等情緒反應，衛福部宣布，將針對此事件，提供每人3次免費心理諮商服務，預計實施到明年2026年底，而且不限年齡、從寬認定，協助民眾穩定情緒，降低心理衝擊。而台北市衛生局也已啟動24小時安心專線，提供民眾即時心理支持。

北市衛生局心理衛生科長江曉娟表示，「目前是有4位民眾進線，一直持續的看到這個相關的影片，有一點心悸緊張不安的一些狀況。」

另外在法律層面上，北市社會局與法務局合作，針對受害者，由社工轉介律師，將以「1案1律師」形式，提供免費法律諮詢與保險給付協助；至於見義勇為的余姓民眾，台北市府表示，保險理賠及市府提供撫恤金，總計約1100萬元，並向中央爭取褒揚令、入忠烈祠。