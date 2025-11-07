衛福部長位不保？石崇良：只想把事情做好

▲衛福部長石崇良回應健保補充保費爭議。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 衛福部長石崇良原接受媒體專訪時，拋出健保「補充保費」改革的構想，但引發民眾反彈。而政策也急轉彎，行政院出手喊停。石崇良今（7）日受訪時被問到此事，他強調，所有政策出發點都是希望可讓健保財務永續，會持續蒐集意見、凝聚共識。但是否因此可能讓部長位子不保，他則說，從來沒想過這件事，只想做好事情。

石崇良今日出席「2025台灣健康照護聯合學術研討會」。會前接受媒體聯訪時被問到昨（6）晚補充保費政策急轉彎一事，甚至由行政院出手喊卡。他提到，所有出發點都希望可讓健保財務永續，照顧更多弱勢民眾，讓健保精神挹注，但設計過程需要更多的討論、社會共識，因此會持續蒐集意見，朝向健保穩健永續發展努力。

不過，金管會表達不曉得此事也引發部會溝通不良的質疑聲浪。石崇良則回應，政策本身在衛福部內部討論許久，不斷在研析健保財務，也找許多財經專家討論，但因為這件事是偶然接受媒體專訪時露出，事實上還未進入法制程序，因此若進入法制程序，一定會有跨部會討論、也會有對外的公聽會。

石崇良提到，一旦進入正式程序，不會只有部長個人發言，因此並不是沒有跟部會通知，而是尚未到那個階段，這僅處在想法階段。

石崇良也說，一直在媒體反映、民眾反映間了解，對於民眾的誤解也持續交換意見，就是希望不要讓更多誤解以訛傳訛擴大，行政院與衛福部也都充分掌握。他強調，這並不是既定的政策，請大家放心。

但對於是否擔心部長位子可能不保一事，石崇良說，「從來沒想過」。他也說，這似乎是每個部長經常都會被問到的問題，但去留從才不在自己心中，只想做好事情。

