衛福部長反對也沒用？家醫、急診科能不能醫美「無共識」卡關

近年醫美亂象頻傳，衛福部為整頓醫美，擬修訂《特管辦法》，新制預計明年上路。但部分條文仍具爭議，尤其急診、家醫科是否能列入可執行醫美手術專科最受關注。衛福部昨（12／10）第三度與醫界協商，歷時2.5小時，仍未取得共識，決議下週續行討論。

衛福部預告修正《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》，擬加嚴醫美分級管理，引發醫界反彈。衛福部先前二度召開與醫界的面對面磋商，原本其中一項達成共識的是，施行美容醫學手術的醫師資格將擴大至11個大外科系列，包括外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、急診醫學科、皮膚科與家庭醫學科。不過，衛福部長石崇良昨在立法院表示，急診、家醫科不應列入大外科，已指示醫事司與11個專科醫學會及醫師公會全聯會第三度重新討論。

第三度討論爭議最大的仍是家醫、急診科醫師能否執行美容醫學？醫事司長劉越萍表示，家醫與急診科的外科訓練時數約半年至1年，而其他外科專科醫師則需接受4至6年的手術訓練，確實有所落差。由於各方代表認為仍有討論空間，決議下週再召開會議，繼續凝聚共識。

劉越萍表示，會議中討論認為，家醫科與急診科醫師若已取得臨床認證、完成相關訓練，並執行一定數量的實際案例，應可繼續執業；不過，執行案例數等細節仍待進一步討論。至於新進醫師是否比照辦理，也將於下週會議中再行討論，其下次會議時間將於本週五確認。

另外，劉越萍也說，現行特管辦法對高風險特定醫美手術規範8項，本次修正將擴增至10項。新增的兩項為需全身麻醉的男性與女性生殖器整形，其中男性生殖器整形限由整形外科及泌尿科醫師執行，女性生殖器整形則限整形外科、婦產科及泌尿科；此外，原先以大量抽脂毫升數判定的抽脂手術，新增規定：只要涉及全身麻醉，也將列為高風險手術。

在制度建置方面，會議取得多項共識，劉越萍表示，未來將分為「特定美容醫學手術」、「美容醫學手術」及「美容醫學處置」3類認證，條文預計明年上半年公布，下半年試評，而衛福部也將在明年農曆過年前推出「友善查詢美容醫學專區」，將揭露經認證可執行美容醫學療程的診所名稱、地址、執行內容，與醫師姓名、部定專科名稱，提供民眾查詢。

