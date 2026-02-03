即時中心／温芸萱報導

衛福部長石崇良日前因台大醫院性平案稱「人都會犯錯」引發爭議，今（3）日石崇良受訪表示，衛福部處理性平案件以保護被害人為原則，避免二度傷害，做到「勿枉勿縱」。石崇良指出，依《醫師法》，懲戒措施從限制職業範圍到廢止醫師證書不等，未來將與醫師公會建立一致性規範，確保懲戒程序公正透明，兼顧患者隱私與被害人權益。

衛福部：性平案件懲戒應以保護被害人為優先

針對台大醫院婦產部近期接連發生性侵、性騷擾等性平案件，監察院日前通過對台大醫院及衛福部的糾正。而石崇良因日前因稱「人都會犯錯」、「不是一次就永遠廢止醫師證書」，引發外界批評「替狼醫說話」。今日上午，石崇良出面回應，強調衛福部處理性平案件的核心原則，是保護被害人，避免二度傷害，並查明事實真相，做到「勿枉勿縱」。

醫師法懲戒機制 多元處置依比例原則

石崇良指出，依據現行《醫師法》，對醫師涉及性平事件，已有懲戒機制可循。懲戒範圍從廢止醫師證書、撤銷職業執照、限制職業範圍，到停業一段時間等多種措施，將依事件性質與嚴重程度，依比例原則給予不同處理。石崇良表示，過去確實有針對性侵案件廢止醫師證書的案例，這類廢止權限由中央主管機關執行，但懲戒部分則由各縣市醫師公會懲戒委員會負責。

建立一致性規範 避免各縣市差異

接著，石崇良說明，目前各縣市在調查與懲戒過程中，可能存在標準不一致的情況。衛福部將邀請醫師公會代表共同討論，建立一致性原則與規範，確保在保障被害者與申訴人的前提下，調查與懲戒過程有明確標準。未來，即便調查方式或懲戒手段有所不同，但結果與原則將保持一致，以提升制度公信力。

醫師職業高度要求 背後是患者隱私考量

針對外界關注的「為何醫師懲戒機制比其他行業嚴格」問題，石崇良指出，醫師職業涉及患者隱私及健康，患者多處於無法完全自我保護的狀態，因此社會對醫師有更高期待，才有專屬的懲戒法。他強調，衛福部將以督導立場，提供各醫師公會參考原則，從職業範圍限制到廢止證書，確保懲戒措施合乎比例，並兼顧保護被害人權益。

最後，石崇良表示，衛福部將持續檢視現行制度，並與醫師公會、台大醫院等單位合作，建立明確、一致的處理流程，確保性平事件不再造成二度傷害，也讓懲戒更具透明性與公正性。

原文出處：快新聞／衛福部長因性平案失言！今緊急滅火 石崇良：避免被害人二次傷害

