衛福部長坦承沒有成立少子女化辦公室 白委：公開打臉行政院說謊

民眾黨主席黃國昌日前表示，過去前總統蔡英文、衛福部前部長陳時中向國人聲稱，台灣已成立「少子女化辦公室」，要全力搶救人口國安危機，7年來總計砸下4000多億。但民眾黨立院黨團發現，行政院「從未成立」少子女化辦公室，由黃國昌揭露後，行政院發言人李慧芝則隨即回擊「2017年就成立」。不過今（7）日衛環委員會質詢中，衛福部長石崇良明確表示，「確實沒有成立少子女化辦公室」。

石崇良今日於立法院衛環委員會接受質詢，會中黃國昌問石崇良，是否有成立少子女化辦公室？石直言「我們確實沒有成立這個少子女化對策辦公室。」黃再追問，為什麼行政院會說有？石回應，如果是在院層級，有「少子女化對策」。

黃國昌問，行政院當時是稱「衛福部有成立少子女化辦公室」，究竟有沒有，為何上下說法不一致？究竟106年4月12日有沒有成立少子女化辦公室？

石崇良回應，在他的印象裡面沒有成立這個，在署和部的時代都沒有成立。對此，黃國昌表示，「講的非常好，今天衛福部長公開打臉行政院說謊」。並要求衛福部下班前正式回函給他，石崇良答稱「沒有問題」。

黃國昌說，「你就回函給我，說從來沒有成立過，所以黨團要的資料，你們無從提供，因為根本從來沒有成立過，這樣就好了」。石崇良再度表示，「本部確實沒有成立過」，並再度允諾下班前回函。

