衛福部長提醫美新制 未接受PGY訓練不得執行醫美處置





【NOW健康 編輯部／整理報導】施打肉毒桿菌素，竟導致失明。簡單舒眠麻醉，卻讓人變成植物人.....，台大醫學院院長、前台大醫院院長吳明賢表示，該院急診室每年收治多起醫美診所嚴重事故患者，部分「網紅醫師」將醫療當作生意，「賠個500萬，只要再多做幾個就賺回來了」，將爛攤子丟給醫院，因此，他支持衛福部嚴格控管醫美醫師資格。



北市一名男子接受陰莖增大術，卻死於麻醉意外，類似醫美整形糾紛，層出不窮，衛福部長石崇良出手整頓醫美產業，預告新制，年輕醫師如未接受PGY（Post Graduate Year，不分科住院醫師）訓練，不得執行醫美處置，而從事抽脂、拉皮等高風險手術的診所則必須接受評鑑。

不料，引發眾多「醫美幫」學會、醫學會反彈，對此，吳明賢受訪時表示，此事牽涉到很多利益團體，包括學會、診所。在民主時代，有時「少數的亂流」聲音，卻變成多數，那就很奇怪。事實上，評鑑是專業問題，沒有所謂的被「醫策會壟斷」一說。



醫美糾紛僅是「冰山一角」！ 台大急診收治後送病人多為醫師訓練不足



吳明賢表示，醫美糾紛上新聞案例只是「冰山一角」，台大醫院急診每年收治3、4名醫美診所後送病人，有些送來已是植物人，或是施打打肉毒桿菌，卻意外失明。造成這些醫糾的主要原因正是醫師訓練不足、醫療品質堪慮。



吳明賢說，「直美」現象是指醫學系畢業，沒有經過任何的專科訓練，就到醫美診所執業。過去7年醫學教育下，最後1年實習，如今改為6年制，則是6+2的設計，後面2年是「畢業後一般醫學訓練」（PGY）。6+2只是基本，假如還要專科證照，須再經過3至5年訓練，「不是通過國考，有醫師執照，就可獨立執業。」



吳明賢指出，部分年輕醫師選擇放棄2年PGY訓練，直接至醫美診所，覺得2年可以多賺很多錢，但醫學美容不是美容業，仍是醫學，衛福部正本清源的做法是對的，政府把關，更能確保民眾醫療安全。



醫美將「醫療當生意」！ 從事抽脂、拉皮等高風險手術的診所需接受評鑑



吳明賢說，醫美糾紛上新聞的案例只是冰山一角，診所賠錢、名譽受損，但不少醫美診所仍趨之若鶩，原因就是「賠個500萬，再多做幾個就賺回來了」，將醫療當做是一門生意、商業行為。



衛福部要求從事抽脂、拉皮等高風險手術的診所需接受評鑑，吳明賢表示肯定，他說，不管是任何的評鑑，目的都只有八個字「醫療品質、病人安全」。評鑑是好事，假如真的做得好，其實不怕專家評鑑，且這對民眾的健康福祉有很好的保障。



