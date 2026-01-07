衛福部長石崇良認「從未成立少子女化辦公室」 民眾黨：狠狠打臉行政院！

民眾黨立委黃國昌去年12月即質疑衛福部從未成立少子女化辦公室，當時李慧芝回應指出，衛福部早在2017年成立任務編組性的「少子女化對策辦公室」。立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會今天舉行聯席會議，審查衛生福利部組織法修正草案，衛福部長石崇良列席備詢時坦承「我們確實沒有成立少子女化辦公室」，此番發言引發民眾黨立法院黨團強烈抨擊，認為衛福部狠狠打臉行政院。

石崇良今日備詢時，坦承衛福部從未有少子女畫辦公室。（圖／中天新聞）

114年12月25日黃國昌與國民黨主席鄭麗文會面，並且宣布推動「台灣未來帳戶（TFA）」政策。黃國昌表示，民進黨上任時曾跟國人說少子女化是國安危機，要成立少子女化辦公室，但當他準備相關政策研議時， 要求行政院、衛福部把少子女化辦公室資料交出來，衛福部終於說了大實話，「少子女化辦公室根本從沒成立過。」

當時行政院發言人李慧芝隨即回應，表示衛福部在2017年就成立任務編組性質的「少子女化對策辦公室」。李慧芝當時還強調，中央政府在2018年進一步拉高層級，由行政院主導提出少子女化對策計畫。然而石崇良今天在立法院答詢時，黃國昌再度詢問石崇良，是否有成立少子女化辦公室？石也直言「我們確實沒有成立這個少子女化對策辦公室。」黃則再追問為什麼行政院會說有？石則稱如果是在政院層級，確實有「少子女化對策計畫」。

黃國昌則強調，行政院當時是稱「衛福部有成立少子女化辦公室」，究竟有沒有，為何兩造說法不一致？究竟106年4月12日有沒有成立少子女化辦公室？石崇良則再度強調，在他的印象裡面沒有成立這個，在署和部的時代都沒有。對此黃國昌則要求衛福部在今日下班前，能夠正式透過公文回函給他，說從來沒有成立過少子女化辦公室，石崇良也允諾，並重申確實沒成立過。

行政院稱衛福部在2017年成立少子化辦公室，今日則狠狠被打臉。（圖／報系資料照）

民眾黨團指出，前總統蔡英文、衛福部前部長陳時中過去皆聲稱「台灣已成立少子女化辦公室」，還宣稱政府要全力搶救人口國安危機，7年總計砸下4000多億元經費。黃國昌揭露真相後，李慧芝依然繼續狡辯，如今終於真相大白。

根據民眾黨團統計，民進黨政府8年狠砸4484億元，台灣出生人口每年掉1萬人，生育率跌到全球倒數第一名，2026年新生兒人數恐怕掉到只剩8萬。民眾黨團質疑，行政院發言人大言不慚還邀功政府做得好，要求李慧芝說明去年12月25日發布新聞稿中白紙黑字提到的少子女化辦公室究竟在哪裡。

