衛福部長震怒！又查獲逾3萬顆毒蛋流入市場

要聞中心/綜合報導

又見芬普尼毒蛋！衛福部食藥署14日接獲台中市食安處通報，台中龍忠蛋行販售的籃蛋被檢出芬普尼含量0.05ppm，超過殘留容許量標準0.01ppm。更令人震驚的是，這批問題蛋疑為彰化文雅畜牧場在移動管制期間非法流出，共出貨200籃、每籃200顆，現場庫存38籃，其餘約162籃、逾3萬顆蛋已售出。

雞蛋示意圖。(圖/pixabay)

衛福部長石崇良對此表示：「這讓我們覺得不可思議，怎麼會發生這樣的事情？」他強調，根據彰化縣衛生局提供的資訊，11月5日就已採取移動管制，衛福部已發文彰化縣政府要求查明事件並究責，「為什麼在中央的決定、指令之後，還有這樣的事情發生？一定會嚴格查處。」石崇良也提醒消費者，若曾在龍忠蛋行購買雞蛋，可拿回退貨，不要食用。

廣告 廣告

石崇良。（資料照／中天新聞）

台中市衛生局食安處說明，10日派員前往梧棲區龍忠蛋行稽查，發現其9日曾向文雅畜牧場進貨200籃、重約4000斤雞蛋，經抽驗14日確定芬普尼代謝物含量0.05ppm，不符合標準規定。

彰化縣動物防疫所表示，經查該批雞蛋保鮮日期為11月26日，為11月6日畜牧場生產的蛋，仍屬移動管制期間。動防所強調，將封存場內蛋品並全部銷毀，全案已移請檢調偵辦。

彰化縣府衛生局長葉彥伯指出，7日已通知台中市衛生局，有關本案，台中市蛋行自10月3日以後進貨的所有蛋品都要預防性下架。11月10日食藥署記者會中央也宣布文雅畜牧場所有蛋品一律預防性下架，所以自7日後，在台中市蛋行不應再出現文雅畜牧場的蛋上架。

然而，龍忠蛋行林姓老闆對此喊冤，表示畜牧場8日下午4時30分來電稱有委託彰化縣某局處檢驗，也送類似屏科大單位幫忙檢驗，並收到合格檢驗報告。他說：「畜牧場表示檢驗沒有問題，且彰化縣局處長官有放行，所以我隔天一早才下去載蛋，10日開始販售，然後就突然收到市府訊息，這批蛋不行要回收下架。」

林姓老闆強調：「其實不是畜牧場偷偷賣，是他們有收到彰縣府長官指示，那批合格可以出售。」他表示現在只希望政府趕快釐清哪個局處機關放行的，還給大家清白。

至於8日解除移動管制有無獲衛生局同意？彰縣府僅表示，全案由檢調指揮偵辦，無法多作回應。

延伸閱讀

鄭麗文與柯文哲首度碰面！親口曝光藍白合重大進展

陸委會反制雙城論壇！拒李驍東來台 蔣萬安：沒必要這麼複雜

鄭麗文會英國在台代表包瓊郁 兩人同為劍橋校友、受邀訪英