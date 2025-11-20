衛福部預告修正醫美特管辦法 將分級限制執行醫師資格

今（2025）年6月，台北市一名女子到某家醫美診所進行抽脂手術，沒想到發生急性腎衰竭，讓她求助無門，近年來類似這樣的醫美亂象頻頻傳出，衛福部日前預告修正醫美特管辦法，將嚴格限制醫美醫師資格。

陽明交大公衛所所長楊秀儀表示，「這幾年醫美所產生的醫療傷害越來越多，那主要的都是跟醫師的什麼能力有關，但是呢，所以因此衛福部要管理的話，我是贊成的。」

為了避免醫學系學生一畢業就從事醫美，杜絕「直美」亂象，衛福部將採三級管理模式，

即使是玻尿酸等針劑注射，醫師畢業後還是得完成2年「一般醫學訓練計畫（PGY）」；而風險最高的特定美容醫學手術，例如較多抽脂量的抽脂、臉部削骨等，則是僅限整形外科等十大專科醫師才能執行。

衛福部長石崇良指出，「其他的科沒有這個現象，只有在醫美出現了『直美』，我們只是把它導正回來，回到我們正規的醫學教育。」

台灣美容醫學產業全聯會理事長蔡豐州說，「如果你今天要這個嚴管，藉由某個特定的次專科，或者是特別的專業，基本上你就有可能要伸手到全部的醫療跟生技產業。」

根據衛福部統計，每年約有1400多名醫學系學生通過醫師國考，其中約有100多人未接受2年PGY住院醫師訓練，就直接進入醫美診所執業，累計約有600多人，未來新制上路後，美容醫學手術醫師有3年緩衝期，必須補齊資格，光電與針劑的執行醫師，則需在2年內完成訓練，才能執行醫療行為。