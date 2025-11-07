衛福部預告補充保費 卓榮泰：看到新聞才知道

卓榮泰(資料照片，總統府提供)

衛福部研擬二代健保補充保費新制惹議，行政院緊急喊卡。行政院長卓榮泰今天在立院答詢時坦言，他是看到新聞報導才知道衛福部有一個預告，至於內容內部有討論到幾項原則，但都還不是定案。

衛福部原本預告健保補充保費改革方案，將現行「單筆給付」改為「年度累計」課徵模式，影響估計達480萬人。外傳卓榮泰對於衛福部研擬的方案是看到新聞才知道，卓榮泰今天立法院會回應國民黨立委廖先翔的質詢時表示，看新聞報導才知道（衛福部）有一個預告，「我們當然會從內部拿到一些訊息」。

廖先翔追問，「所以在衛福部長宣布之前，有給你看過裡面比較細的方案嗎？」卓回應，我們不知道的事情是說，什麼時間要提出預告的這個時間點不知道，內容因為我們還沒有討論到一個完全的定案，只是有幾項的原則，但都還不是定案。

廖先翔再問，是時間不知道還是內容不知道？卓榮泰重申，他不知道衛福部發出預告的時間，因為我們還沒有到內容完全確定的時候，他知道大原則，亦即補充保費是要讓收入高一點的國人多負擔一點，至於細項「我們沒有討論到一個定案」。

