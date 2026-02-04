衛福部預告 立百病毒感染症將列第五類法定傳染病

嘉義市政府衛生局／圖取自google地圖





考量國際間持續有立百病毒感染症疫情發生及評估其致死率、發生率與傳播速度等危害風險程度，為維護國人健康，降低疾病威脅，衛生福利部疾病管制署自1月16日起預告將「立百病毒感染症(Nipah Virus Infection)」列為第五類法定傳染病，預計3月中正式列入，以加強系統預警、提升國民防疫意識、迅速動員資源及妥適因應未來可能疫情。

嘉義市政府衛生局局長廖育瑋表示，立百病毒感染症為人畜共通傳染病，其自然宿主為果蝠(狐蝠屬)，並可感染豬隻等中間宿主，再傳染給人類。傳播途徑主要分為動物傳人、食物傳播以及有限的人傳人三類，包含直接接觸病豬、食用受果蝠(狐蝠屬)尿液或唾液污染的食品等，或經由密切接觸病人的血液、體液、呼吸道分泌物造成感染。臨床症狀表現廣泛，包括無症狀感染、急性呼吸道症狀到致命性腦炎均可能發生。目前尚無核准之治療藥物或疫苗，WHO資料顯示致死率約40%-75%，世界衛生組織(WHO)評估孟加拉、印度及鄰近地區仍有持續發生風險，惟全球風險仍屬低度。

疾管署預計於3月中正式將立百病毒感染症列為第五類法定傳染病，醫師如發現住院病人具立百病毒感染症流行地區(孟加拉、印度喀拉拉州及西孟加拉州)之旅遊史、且有發燒、抽搐、腦部影像學檢查異常等腦病變症狀，合併腦病變(意識改變≧24 小時或人格改變)或運動失調，在排除其他病毒性腦炎診斷後，應於24小時內於傳染病通報系統(NIDRS)通報與採檢送驗，並將病人留置指定隔離治療機構施行隔離治療。醫療機構人員照護疑似或感染立百病毒的病人時，建議依醫療照護處置項目，採取標準防護措施、接觸傳染、飛沫傳染及空氣傳染防護措施。

廖育瑋籲請市民若前往上述地區，應避免接觸蝙蝠、豬隻或受蝙蝠污染的環境、避免飲用「生椰棗樹汁」及食用可能有蝙蝠咬痕或受污染的水果，並落實勤洗手、維持良好個人衛生習慣。返國後如有疑似症狀，應戴好口罩儘速就醫，並主動告知旅遊史與接觸史。相關防疫資訊可至疾管署全球資訊網「立百病毒感染症」專區查詢，或撥打嘉義市衛生局(05-2338066) 洽詢。

